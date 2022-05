Twitter, Trump dà l'addio al social: "A mai più, adesso ho Truth"

Twitter, Trump sul suo ritorno dopo l'acquisizione di Elon Musk: "Non tornerò mai più"

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che non tornerà "mai più" su Twitter. "Grato per l'offerta, ma non tornerò mai più su Twitter, mi piace Truth", ha dichiarato Trump riferendosi al suo social network, come riferisce The Spectator Index.

Pochi giorni fa, prima di sospendere l'accordo per rilevare Twitter, Elon Musk aveva definito "moralmente sbagliata e totalmente stupida" la decisione di bandire Trump promettendo la rimozione del divieto.

Allo stesso tempo, l'ex presidente americano ha anche denunciato che il prezzo che Musk è pronto a pagare per il social network - 44 miliardi di dollari - è troppo alto. "Solo uno sciocco comprerebbe Twitter per quel tipo di somma. Ed Elon non è uno sciocco", ha detto Trump, che si è detto certo che il miliardario alla fine non acquisterà il social.

