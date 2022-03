Ucraina, la serie su Zelensky in onda su La7

Ucraina, Zelensky su La7: la serie Netflix del 2015 sul presidente ucraino approda in Italia

La serie Netflix su Zelensky arriva in Italia. Dopo l’annuncio, per gli abbonati americani, del ritorno in streaming su Netflix della serie “Servitore del popolo”, ora la fiction approda su La7. Infatti, oggi, venerdì 18 marzo, arriva la conferma anche per l’Italia: la serie satirica del 2015 verrà mandata in onda sul canale tv di Urbano Cairo, il quale ha acquisito i diritti in esclusiva per il Belpaese. A rivelarlo è Primaonline.it.

Nella serie, “Mr Ucraina”, che all’epoca era uno dei più influenti attori comici e satirici, interpreta un comune cittadino, insegnante di storia del Liceo, che viene inaspettatamente eletto Presidente in seguito alla diffusione e al successo virale di un suo video che denuncia la corruzione nel Paese. Una trama profetica che nella realtà, sì sarebbe avverata di lì a poco con l’elezione, il 20 maggio del 2019, proprio di Volodymyr Zelensky a Presidente dell’Ucraina.

Nata come fiction di satira, la serie è oggi anche un documento di grandissima attualità, uno sguardo d’eccezione sulla cultura ucraina e di notevole importanza per capire i drammatici eventi del nostro tempo. Prodotta da Kvartal 95 e trasmessa in prima tv dalla Rete televisiva Ucraina “1+1” tra il 2015 e il 2019 “Servant of the people”, il cui titolo originale è “Sluha Narodu”, ovvero appunto “Il servitore del popolo” e di cui Zelensky oltre che il protagonista è anche ideatore, regista e sceneggiatore – oggi è un vero e proprio cult, in onda con grande successo in molti paesi del Mondo.