Ucraina, sfogo di Silvia Sciorilli Borrelli contro Cacciari (e Lilli Gruber?)

Guerra Russia-Ucraina, la giornalista del Financial Times Silvia Sciorilli Borrelli contro il filosofo Massimo Cacciari che a Otto e Mezzo le dà della "suffragetta"

L’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina accende gli animi e inasprisce le discussioni della pubblica opinione e degli addetti ai lavori. Ieri sera, nel salottino di Otto e Mezzo, trasmissione condotta da Lilli Gruber, il dibattito si è concentrato sulle responsabilità che la NATO, gli Stati Uniti e l’Unione europea avrebbero nel conflitto in corso.

“Ieri, fuori onda, Cacciari mi ha chiamata ‘suffragetta’ ignorando che fossi ancora collegata. Abbiamo idee diverse. Ero imbufalita, quanto paternalismo. Ma libertà significa anche poter dire ‘no grazie’. No al blablabla durante una guerra. Per un po’ la tv mi limiterò a guardala”, è lo sfogo di Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente italiana del Financial Times, che è intervenuta nel dibattito.

La Borrelli durante la trasmissione ha criticato l’approccio critico di chi, nello studio televisivo e non solo, enfatizza le implicazioni occidentali. Il ragionamento fatto dalla giornalista è: l’invasione di uno stato sovrano è sempre da condannare, senza se e senza ma.

Al tweet di sfogo della Borrelli molti “cuoricini” di solidarietà da parte di diversi colleghi come Andrea Purgatori, Annalisa Cuzzocrea, Sandro Piccinini, Lorenzo Pregliasco e Rula Jebral. C’è chi le fa notare, come l’onorevole del Partito Democratico Andrea Romano, che comunque “le suffragette che Cacciari tanto disprezza, erano donne estremamente coraggiose che mettevano in gioco la propria vita nel nome della democrazia”. Il giornalista del Corriere della Sera Goffredo Buccini, invece, scrive che servirebbe “qualche vecchio babbione in meno e qualche… suffragetta in più per migliorare mamma tv”.

Nel mirino forse anche Lilli Gruber. La Borrelli infatti, spesso ospite della tramissione, ha voluto specificare che per un po’ la tv si limiterà a guardala. L’ipotesi è che la conduttrice di Otto e Mezzo non abbia stigmatizzato il commento del filosofo. Oppure non sia stata sufficientemente solidale con la giovane collega.

