Una, The PRize: vince la campagna Non-profit di Eprcomunicazione

UNA, The PRize: Eprcomunicazione vince il premio per la migliore campagna Non Profit realizzata per SOS Villaggi dei Bambini

Eprcomunicazione, associata UNA, ha vinto il premio per la migliore campagna di comunicazione nella categoria Non Profit assegnato dalla giuria di The PRize. L’iniziativa, nata per premiare le migliori campagne di relazioni pubbliche avviate nel 2021, promossa da UNA - Aziende della Comunicazione Unite, associazione aderente a Confindustria Intellect che raggruppa oltre 200 aziende della comunicazione. Il riconoscimento è stato assegnato ieri a Milano nella cerimonia conclusiva della manifestazione nella quale a Enrico Mentana è stato consegnato il Premio alla Carriera.

Il premio è stato assegnato per la campagna “Il futuro è in gioco”, realizzata da Eprcomunicazione per e con SOS Villaggi dei Bambini per sensibilizzare il Paese sul fenomeno della povertà educativa, vera emergenza sociale anche alla luce di quanto accaduto durante la pandemia, con l’8% dei bambini e ragazzi esclusi da qualsiasi forma di didattica a distanza, in uno scenario che vede in Italia 4 milioni le persone con reddito irregolare a rischio di povertà assoluta.

La campagna, avviata in corrispondenza con le Olimpiadi di Tokyo e che ha visto i contributi fondamentali di Rai per il Sociale, Rai Sport, Beppe Convertini, USAcli, La7, SKY, 7 Federazioni Sportive nazionali, società sportiva Reggina 1914 e AGF-Agenzia Giornalistica Fotografica, ha permesso di raccogliere fondi a favore di SOS Villaggi dei Bambini, l’Organizzazione che sostiene la crescita in un ambiente familiare dei bambini privi di cure genitoriali o a rischio di perderle, aiutandoli a costruire il loro futuro, contribuendo allo sviluppo della loro comunità e mettendo al centro i loro diritti e bisogni, favorendo, dove possibile, il rientro nella loro famiglia d’origine.

“È un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi - ha dichiarato Camillo Ricci, CEO di Eprcomunicazione - perché premia le nostre capacità in un settore importante come quello della comunicazione sociale e, soprattutto, perché giunge a pochi mesi dalla nostra trasformazione in Società Benefit, dando contenuto e concretezza alla nostra mission di contribuire a sviluppare il bene comune per organizzazioni pubbliche e private che si riconoscono nei principi della sostenibilità e dell’innovazione. Un premio che condividiamo appieno con il nostro cliente SOS Villaggi dei Bambini a cui va tutto il merito di avere ispirato i contenuti della campagna, coordinandone e supportandone l’esecuzione con grandissima professionalità”.

“Siamo molto felici di questo riconoscimento che premia lo straordinario lavoro portato avanti insieme a tante persone che hanno creduto da subito nell’opportunità di legare lo sport al tema della povertà educativa - dichiara Francesca Landi, Responsabile Comunicazione esterna e Attivismo di SOS Villaggi dei Bambini - Desidero ringraziare Eprcomunicazione e tutte le organizzazioni che sono state al nostro fianco, permettendoci di raggiungere risultati straordinari in termini di visibilità ed engagement. A ciò aggiungo un ringraziamento a tutto il team di comunicazione di SOS Villaggi dei Bambini, ad AGF-Agenzia Giornalistica Fotografica, a Beppe Convertini, a Giovanni Parapini e a Roberto Natale, rispettivamente Direttore e Responsabile Campagne Sociali e Coordinamento di Rai per il Sociale, ad Auro Bulbarelli, Direttore di Rai Sport, e a Damiano Lembo, Presidente USAcli”.

