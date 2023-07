Urbano Cairo: "Giletti animale televisivo di qualità. Primi due anni buoni, poi momento di declino. Ma..."

Urbano Cairo: "Giletti? Animale televisivo di qualità"

Con Massimo Giletti “oggi sono in buonissimi rapporti. Per i sei anni in cui ha lavorato per noi ho avuto un rapporto splendido, il contratto sarebbe scaduto, abbiamo concordato di chiudere qualche puntata prima. Spero che i rapporti rimangano ottimi, i miei rapporti sono inalterati”. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e di RCS MediaGroup, durante la presentazione del nuovo palinsesto di La7.

“Giletti alla Rai - ha aggiunto - non credo sia una sola, è animale televisivo di grande qualità. I primi due anni con noi sono stati molto buoni, poi come tutti i prodotti ha avuto un momento di declino ma credo sia una persona molto capace televisivamente”.

Urbano Cairo, asta diritti tv Serie A andrà meglio di previsto

“L’asta per i diritti tv della Serie A credo che alla fine andrà molto meglio di quando ci si aspetta, con queste risorse si potrà investire sui giovani e sugli stadi. C’è la possibilità di recuperare posizioni”. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Cairo Communications, durante la presentazione del nuovo palinsesto di La7.

La7: Cairo, nessun contatto con d’Urso, Fazio e Annunziata

Barbara d’Urso è una professionista di alto livello ma non abbiamo avuto nessuno contatto con lei. Anche con Lucia Annunziata e Fabio Fazio non c’è stato alcun contatto”. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e di RCS MediaGroup, durante la presentazione del nuovo palinsesto di La7 a Milano.

La7, Lingo torna: chi dopo Caterina Balivo?

Quanto al programma Lingo, che tornerà col preserale a gennaio 2024 dopo la pausa autunnale, Caterina Balivo non sarà sostituita nè dalla conduttrice Roberta Capua nè dall’attore Maurizio Lastrico. “Non sono nomi che abbiamo valutato in questo momento anche se sono molto bravi”, ha detto Cairo smentendo i rumors circolati

Urbano Cairo, per ora no rinnovo serie A femminile La7

Per il momento La7 non conferma la serie A femminile nel palinsesto di rete di cui ha detenuto i diritti l’anno scorso. Nei palinsesti sportivi rimane la ginnastica ritmica, con buoni andamenti di ascolto. Lo ha annunciato il patron Urbano Cairo durante la presentazione della nuova stagione a Milano. “È stata una esperienza positiva, il calcio femminile è una parte di sport calcistico in grande sviluppo, le calciatrici stanno migliorando moltissimo, è uno spettacolo lanciatissimo e c’è un potenziale grandissimo, che è da da seguire - ha detto - La7 e La7D non hanno nel loro dna una presenza sportiva così forte, è un investimento che abbiamo fatto volentieri ma non abbiamo ottenuto risultati di ascolto così importanti e non li attendevamo nemmeno. Al momento - ha concluso - non abbiamo esercitato l’opzione, non è detto però che non parteciperemo poi, c’è una gara a cui possiamo ancora partecipare. Vedremo”. Confermati quindi i grandi eventi di successo come la Ginnastica Ritmica, nonché il Palio di Siena, anche quest'anno sopra il 10% nel primo appuntamento del 2 luglio, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo.

