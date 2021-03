Vaccino, infermieri vs Palombelli: “Prima eroi ora vittime di gogna mediatica”

È polemica social e web dopo la puntata di ieri sera di Stasera Italia. Barbara Palombelli ha commentato con frasi forti l’intervista a un infermiere che non sono però piaciute alla categoria, che ora ha deciso di replicare alla conduttrice con una lettera che affaritaliani.it ha deciso di pubblicare in modo integrale.

“Gent.le Barbara Palombelli,

ho visto il suo fervore, nella trasmissione Stasera Italia del 17.03.2021, circa l'intervista ad un collega che voi avete definito "no vax", anche se in modo discutibile e postato ad arte! Ebbene l'intervista e i suoi commenti sono stati capziosi!

Il collega, che lei ha detto, in televisione, "si deve vergognare", non ha mai detto che non si vuole vaccinare! …se aveste mandato in onda tutta la sua intervista e parole avrebbe potuto essere evidente. Bensì vuole reperire altre informazioni, si vuole e informare meglio!

Gli infermieri, che voi definivate eroi, ora li massacrate alla gogna mediatica, hanno il dovere d'informarsi nell'interesse dei pazienti e di loro stessi. Gli infermieri non sono dei meri esecutori, bensì dei professionisti consapevoli!