Vannacci lo vogliono anche nelle scuole. Un liceo di Afragola: "La aspettiamo"

Vannacci, l'invito in una scuola fa discutere: il generale si conferma divisivo

Il generale Roberto Vannacci continua ad essere al centro della scena, il suo libro "Il mondo al contrario" è arrivato a vendere oltre 100mila copie e l'interesse intorno a questo militare è in continuo aumento. Lo corteggiano i politici ma non solo. L'ultimo invito e la conseguente polemica è arrivato da un liceo di Afragola. Si è fatto avanti l'istituto scientifico Filippo Brunelleschi. Nella bozza di circolare preparata dal dirigente scolastico Giuseppe Cotroneo - si legge su Il Fatto Quotidiano - c’è l’invito al generale per presentare il suo libro. C’è anche la data: il 20 settembre. Non c’è un orario.

"Il dibattito presso il nostro liceo – si legge nel comunicato – potrà evidenziare ed approfondire il pensiero e le motivazioni di un testo frutto della trentennale esperienza in territori ostili ed in rappresentanza dello Stato Italiano. Oltre al necessario approfondimento su quanto contestatogli e consentire allo stesso di controbattere alle esternazioni della stampa e, per quanto possibile, rispondere e capire il punto di vista del ministro Crosetto".