Veronica Gentili come nessuno l'aveva mai vista prima. La foto dice tutto

Veronica Gentili, foto choc divide il web

Una foto che in pochi possono dire di aver visto. Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente, talk show politico in onda su Rete4, si mostra senza trucco e senza luci televisive dando spazio solo alla sua bellezza al naturale.





Chi è Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente su Rete4

Veronica Gentili è nata a Roma il 9 luglio 1982. Del segno del Cancro, Veronica ha 39 anni ed è alta un metro e 70 centimetri. Diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica, la Gentili ha iniziato a lavorare per il cinema, la televisione e il teatro. Come attrice ha recitato nel film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino.

Nel 2015 è diventata giornalista pubblicista e ha iniziato a scrivere sul Fatto Quotidiano curando un blog. E’ poi diventata ospite fissa di alcuni talk show quali La gabbia, L’aria che tira e Coffee Break su La7.

Veronica Gentili, la vita privata della conduttrice di Rete 4

Nella vita privata è molto riservata, sappiamo che è legata da circa 10 anni con Massimo ma non si è mai mostrata assieme a lui. Ne ha parlato di sfuggita a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha accennato ad una quotidianità fatta di piccole cose: “Massimo è fantastico, io non sono una donna di casa, ci pensa lui a fare la spesa e a cucinare è bravissimo!”

E confessa: “Ogni tanto un litigio ci scappa, ma è sempre lo stesso motivo a scatenarlo. Il monopolio della tv. Io seguo tutti i programmi di informazione dei miei colleghi. Lui invece vorrebbe vedere altro. Ma fino alle dieci di sera circa, il telecomando è in mio possesso. Poi via libera a film e serie tv”.