Achille Lauro-Giovanni Vernia citofona al GialappaShow. "Il coccodrillo come fa?” (E gli ascolti tv si impennano) / VIDEO

Achille Lauro-Giovanni Vernia citofona al GialappaShow. "Il coccodrillo come fa?”

Non solo Jannik Sinner, la cui imitazione parodia spopola da settimane ("La mia Calabria, la mia regione, il mio peperoncino", guarda il video). Questa volta Giovanni Vernia abbandona momentaneamente la racchetta da tennis e le canta a tutti.

Lo fa nei panni di Achille Lauro suonando il citofono del GialappaShow per parlare di musica con il suo stile decisamente originale.

Interpretando Achille Lauro, il cantante è attualmente protagonista su Sky come giudice di X Factor (che marcia verso la finale di Napoli in programma giovedì 5 dicembre in diretta da Piazza del Plebiscito), ha ripercorso il sentimento di dolore in alcune celebri canzoni italiane: da "Gelato al cioccolato" di Pupo a... "Il coccodrillo come fa?”!

GialappaShow, Achille Lauro in versione Giovanni Vernia. Video

Ascolti tv, GialappaShow sopra al 5% su TV8

E gli ascolti tv del GialappaShow? Il programma in onda su TV8 ogni lunedì alle 21,30 (ma anche Sky Uno) resta sempre alto: i dati Auditel del 25 novembre 2024 lo portano ancora sopra al 5% intrattenendo 876mila spettatori (qui tutti i trend della prima serata, dalla Talpa finale a Giletti con Santoro). Numeri sempre alti, in un'edizione da record per il GialappaShow (che la scorsa settima aveva sfiorato il milione volando con il 5.8% di share)