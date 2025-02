Fedez fa già parlare di sé a Sanremo, i suoi occhi spaventano i fan. VIDEO

Fedez si è presentato sul red carpet del Teatro Ariston alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo 2025 con un dettaglio sorprendente: i suoi occhi erano particolarmente scuri, con pupille dilatate e di colore nero. Il rapper, in gara con il brano “Battito”, ha salutato i fan, si è concesso per diversi selfie e ha rassicurato sulle sue condizioni di salute, rispondendo “Sto bene, grazie mille” alle domande dei conduttori Mariasole Pollio e Gabriele Corsi. Tuttavia, l’insolito aspetto degli occhi di Fedez ha generato non poca preoccupazione tra gli spettatori e i follower sui social, scatenando varie ipotesi. Tra queste, c’è chi suggerisce l’uso di lenti a contatto particolari per motivi di scena o come espediente artistico, mentre altri avanzano teorie più fantasiose, non supportate però da alcuna prova. Al momento, né Fedez né il suo staff hanno confermato ufficialmente le voci o fornito spiegazioni sulle pupille dilatate. Resta da vedere se il rapper svelerà presto il segreto dietro il suo “sguardo nero” o se si tratta semplicemente di un nuovo trend destinato a stupire il pubblico del Festival.