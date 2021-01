Vita in Diretta, la gaffe dell'inviata: fa il dito medio in collegamento tv

La Vita in Diretta, l'inviata fa il dito medio alle telecamere. Pensava di non essere ripresa

Imbarazzo a La Vita in Diretta. Nella puntata di ieri 14 gennaio del programma pomeridiano di Rai 1, condotto da Alberto Matano, si stava parlando di don Umberto, il parroco di Scicli che si è vaccinato contro il Covid prima del dovuto, attraverso il passaparola.

Dopo però che Matano lancia il filmato nel quale il parroco si giustifica dicendo di essere ultraottantenne e con patologie, non appena la regia rientra in studio, mentre nell'inquadratura appaiono sia Matano (in studio) sia l'inviata, la giornalista in collegamento credendo di non essere ripresa fa il dito medio alle telecamere, per due volte. Sembrerebbe che il gesto fosse rivolto a disturbatori sul luogo. Davanti al gesto choc dell'inviata Matano reagisce con professionalità, ignorando e continuando a parlare del caso.

Il filmato sui social è diventato subito virale con la condivisione del profilo Trash Italiano. E l'ironia degli utenti non si è fatta attendere, tra un commento e l'altro: "Don Umberto non le stava simpatico", "La vita proprio IN DIRETTA" ...e via dicendo.