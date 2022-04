X Factor 2022, Ambra Angiolini tra i giudici: trattative in corso con Sky

X Factor 2022, Ambra Angiolini nuova giudice? C'è la trattativa con Sky. Rumor

Ambra Angiolini giudice di X Factor? Dopo l’annuncio del ritorno in giuria di Fedez dopo quattro anni di stop, giunge una clamorosa indiscrezione che vedrebbe protagonista anche l’attrice romana. Secondo Dagospia, infatti, le trattative tra Sky e Ambra Angiolini sarebbero in fase avanzata.

L’attrice della nuova serie in onda su Disney+, “Le fate ignoranti” sarebbe dunque a un passo dall’entrare in giuria per la prossima edizione del programma in onda su Sky Uno. Da parte dell’Angiolini non è arrivata ancora alcuna conferma, ma nemmeno una smentita! I fan dell’attrice non vedono dunque l’ora di sapere se i rumors sono fondati oppure no…

