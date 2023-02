Zelensky a Sanremo, Pier Silvio Berlusconi: "La sua presenza mi turba"

Pier Silvio Berlusconi: "Zelensky a Sanremo? Un pochino mi turba..."

"Immagino che la Rai non potesse dire di no". Pier Silvio Berlusconi parla dell'intervento video del presidente ucraino Zelensky a Sanremo. Rispondendo alle domande dei giornalisti durante un evento dedicato al digitale e al futuro della tv a Cologno Monzese, il Ceo di MfE (Mediaset) spiega: "Da un lato c’è la libertà di espressione di un presidente che vuole far sentire la sua voce. Tutti noi siamo con lui e con l'Ucraina e la Rai deve fare le sue scelte, io ci non voglio mettere becco. Dall'altro lato, quello del cittadino che paga il canone, però, a me che Zelensky sia a Sanremo non fa piacere. Si parla di morti, cosa c'entra Sanremo?".

"A me sembra una ricerca di visibilità che", aggiunge Berlusconi, "personalmente, un pochino mi turba. Io preferirei di no, ma poi ognuno è fatto a proprio modo". Certo, dice, "se mi dovessero chiedere 'ma cosa dovrebbe fare la Rai?' Non tocca a me decidere, ma da editore -conclude- non potrei dire che non deve farlo andare".