Zelig Media Company: Mauro Torrente nuovo business development director

Entra in Smemoranda Group Mauro Torrente nel ruolo di business development director di Zelig Media Company.

Come riporta Primaonline, l'ad di Smemoranda Group a cui fa capo Zelig Media Company Gianni Crespi ha dichiarato: “Siamo felici di dare il benvenuto a Mauro Torrente, un professionista che porta la sua expertise a servizio della grande famiglia di Zelig, leader dell’intrattenimento televisivo e da sempre simbolo di comicità intelligente”.

Mauro Torrente ha accumulato diversi anni di esperienza nel campo televisivo e cinematografico ed è stato il responsabile degli acquisti e della programmazione dei canali di Orbit Satellite Television per dieci anni.

Dopo aver conseguito un master in pubblica amministrazione alla University of Southern California di Los Angeles, Torrente ha inoltre ottenuto un master in comunicazione e marketing presso Publitalia ’80.