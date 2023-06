Zona Bianca, ospiti stasera: maternità surrogata, da reato universale a Padova

Zona Bianca ospiti stasera: spazio su gli italiani che non vanno in vacanza per il carovita, il caso di Kata e maternità surrogata

Oggi mercoledì 21 giugno andrà in onda in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con Zona Bianca, il talk di politica, attualità e costume condotto da Giuseppe Brindisi.

Questa sera il conduttore intervista la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Nel corso della serata una pagina sulle difficoltà economiche di molti italiani che, a causa del carovita, non andranno in vacanza. E ancora, un approfondimento sulla vicenda della piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze dalla struttura occupata dove viveva con la madre e il fratello lo scorso 10 giugno, con un’analisi sulle occupazioni abusive in Italia.

Inoltre, si affronterà il tema diritti Lgbtq+, con commenti sull’iter parlamentare della proposta di legge per rendere la maternità surrogata reato universale e le ultime novità sul caso di Padova, dove la Procura ha impugnato i certificati di nascita dei figli di 33 coppie omogenitoriali.