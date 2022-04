Colesterolo alto, cosa mangiare per abbassarlo? Ecco l'ingrediente segreto

Colesterolo alto, cosa mangiare per abbassarlo: basta aggiungere un pizzico di questo ingrediente nei propri piatti per aiutare a vederlo ridursi rapidamente

Le armi più efficaci nel combattere il colesterolo alto, problema comune purtroppo a milioni di italiani, sono la dieta e l'esercizio fisico. Per quanto riguarda la prima sappiamo che si deve seguire una alimentazione bilanciata e povera di grassi saturi derivanti da prodotti come burro, carne rossa, insaccati e prodotti lavorati. Altri alimenti invece sono ideali per ridurre il colesterolo alto e liberare le arterie da quello "cattivo" (colesterolo LDL) che può portare all'aumento del rischio di malattie gravi del sistema cardiocircolatorio come infarto e ictus. Si parla ad esempio dell'avena, perfetta da consumare a colazione. In molti quindi si domandano quando il colesterolo alto cosa mangiare per abbassarlo. Pare che un ingrediente particolare, anche se poco usato in cucina, abbia un potere eccezionale nell'aiutare a gestire i grassi in eccesso nel sangue.

Colesterolo alto, cosa mangiare per abbassarlo: l'ingrediente segreto in cucina

Uno degli alimenti che con maggiore forza contrastano il colesterolo alto è il cappero. Questa spezia molto comune nei Paesi del Mediterraneo è un eccellente sostituto del sale ed è ricco di betacarotene e flavonoidi come la quercetina, che ha un'azione antinfiammatoria, antibatteria e analgesica. Quello più utile nel combattere il colesterolo alto e rinforzare i capillari è però la rutina. I capperi poi aiutano a ridurre i dolori reumatici e problemi intestinali, contrastano flatulenza e mal di stomaco, stimolano l'appetito e combattono anche emorroidi e vene varicose.

Prima di modificare la propria dieta è comunque sempre opportuno prima rivolgersi a un medico, nutrizionista o dietologo per avere consigli professionali su come abbassare il colesterolo alto senza ulteriori rischi per la salute. I capperi ad esempio sono sconsigliati per chi assume farmaci contro il diabete (ecco i segnali sulla bocca a cui fare attenzione) o ha subito un intervento chirurgico.

Leggi anche