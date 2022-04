Primavera e disturbi del sonno: durante questa stagione molti italiani hanno difficoltà a dormire. Si tratta di ristabilire la produzione corretta di melatonina

Il sonno è fondamentale non solo per mantenere il corpo in salute ma anche per l'umore. Dormire male influenza negativamente tutta la giornata e se la situazione è prolungata ne può risentire anche l'organismo. Putroppo pare ci sia un rapporto tra primavera e disturbi del sonno. In questa stagione infatti questo fastidio tende a farsi più frequente ma si può risolvere il problema in pochi giorni e con metodi del tutto naturali.

Primavera e disturbi del sonno: “colpa” della melatonina

In Primavera si registra una maggiore difficoltà a dormire perché l'aumento delle ore di luce e l'allungarsi delle giornate provoca un'alterazione della produzione di melatonina, l'ormone prodotto dalla ghiandola pineale o dall'epifisi, che regola il ciclo di sonno e veglia. Se i livelli di melatonina sono troppo bassi si può sperimentare una certa difficoltà a dormire (insonnia iniziale) o un sonno disturbato da continui risvegli (insonnia tardiva). Come spiega Vincenzo Tullo, specialista neurologo in Humanitas e responsabile del Centro Cefalee in Humanitas, la melatonina viene solitamente prodotta tra le 2 e le 4 del mattino per evitare di interrompere il sonno, che come l'esperto ricorda negli adulti deve durare 7-9 ore.

Se i disturbi del sonno continuano può verificarsi la cefalea del risveglio. Se ancora si ha seria difficoltà a dormire associata al mal di testa ci si deve rivolgere a un neurologo per verificare che non si tratti di altre patologie come apnee notturne, sindrome delle gambe senza riposo o disturbi respiratori, al cuore e psichiatrici.

Primavera e disturbi del sonno: 7 consigli per riposare bene

Se proprio non riuscite a dormire, spiega Tullo, ci sono alcune buone abitudini da seguire per conciliare il sonno:

Andare a letto e alzarsi sempre alla stessa, possibilmente anche nei weekend Non utilizzare smartphone o altri dispositivi elettronici a letto Ridurre nicotina, caffeina e alcol durante la giornata Mangiare leggero e poco salato, prediligendo pane, pasta, riso, orzo, verdure, pesce, latte, formaggi magri, yogurt, banane, ciliege, ua, novi e mandorle con moderazione Fare esercizio fisico regolare ma non nelle 3-4 ore precedenti al momento di andare a letto Dormire il più al buio possibile e lontano dai rumori Se i disturbi del sonno persistono si può assumere per un breve periodo prodotti a base di melatonina o passiflora, valeriana, camomilla magnesio e lavanda

Leggi anche: