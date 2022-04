Colesterolo alto, cosa mangiare: 3 prodotti di stagione perfetti per la dieta

Colesterolo alto, cosa mangiare? Ecco tre verdure di stagione che non solo aiutano a ridurre il grasso cattivo ma anche a controllare la glicemia

La primavera è finalmente arrivata e con essa tantissimi prodotti di stagione da mettere a tavola. Scegliere questo tipo di alimenti non solo ci permette di mantenere l'organismo in salute ma anche di favorire un'agricoltura più sostenibile. Il problema del colesterolo alto cosa mangiare è piuttosto sentito, dato che milioni di italiani putroppo soffrono di questo disturbo. Si stima che quasi il 38% della popolazione abbia livelli di grasso "cattivo" nel sangue (colesterolo LDL) troppo elevati. La dieta è lo strumento fondamentale per controllare il colesterolo alto e abbassarlo (ecco come nel più breve tempo possibile). Lo stesso vale per chi soffre di diabete con la glicemia. Sono infatti tanti gli alimenti insospettabili che contengono zucchero.

Colesterolo alto, cosa mangiare? Tre verdure di stagione contro il grasso "cattivo"

Il colesterolo alto, che pare sia associato a diverse forme di tumore gravi, si combatte quindi anche assumendo la giusta quantità di verdure di stagione. Tra gli ortaggi reperibili tra marzo e giugno ci sono gli asparagi, che stimolano la diuresi aiutando a depurare i reni. Questo prodotto inoltre favorisce la regolarità intestinale grazie all'elevata quantità di fibre, che nel contengono aiutano a regolare colesterolo alto e livello di zuccheri nel sangue. Gli asparagi contengono poi vitamine e antiossidanti per la prevenzione delle infezioni e che aiutano a rinforzare cuore e ossa.

Altro alimento di stagione per il colesterolo alto ci sono le gave. Questi legumi possono essere consumati cotti o ancora meglio crudi per preservarne le proprietà depurative. Le fave infatti contengono molte fibre e fitosteroli utili a contrastare il colesterolo alto. Inoltre l'amminoacido L-dopa aiuterebbe a mantenere il cervello in salute e prevenire patologie come il morbo di Parkinson.

Infine, gli spinaci sono forse la verdura più utile per contrastare il colesterolo alto. Innanzitutto sono poveri di calorie (25 per 100 g di prodotto), sono ricchi di ferro, hanno un potere antiossidante e antitumorale e grazie alla presenza di vitamine A, K, C aiutano la vista, la pelle e le ossa. L'elevato apporto di Omega 3 permette invece di prevenire le malattie del cuore.

