Colesterolo alto e tumori: esiste seria relazione tra grasso cattivo e cancro

Il colesterolo alto è putroppo un problema di salute davvero troppo diffuso nella popolazione italiana. Si stima che oltre il 30% dei nostri concittadini soffra di questo disturbo, che aumenta seriamente il rischio di malattie gravi. Inizialmente si pensava che l'accumulo di grassi "cattivi" nelle arterie (colesterolo LDL) che favorisce la formazione di placche aterosclerotiche potesse essere tra le cause principali di malattie cardiovascolari come ictus e infarto. Oggi pare ci siano nuovi indizi che il colesterolo alto non solo è pericoloso per il cuore ma può favorire la formazione di alcuni tipi di tumori.

Colesterolo alto e tumori

Stando ad alcuni recenti studi ci sarebbe una qualche forma di correlazione tra colesterolo alto e tumore al pancreas, stomaco, ovaie e seno. Non è stato ancora invece chiarito il ruolo del grasso "cattivo" nel favorire il tumore al colon. Gli scienziati però hanno qualche certezza in più sul fatto che queste particolari forme di cancro utilizzino il colesterolo alto per riprodurre più facilmente e velocemente le cellule cancerogene. Non solo, chi soffre di questo disturbo sarebbe più resistente alle terapie per combattere i tumori.

Per tutti questi motivi è importante adottare uno stile di vita sana che prevede una dieta equlibrata e povera di grassi, niente fumo e pochissimo alcol e un minimo di attività fisica quotidiana. Alcuni alimenti sono particolarmente utili a contrastrare il grasso "cattivo". Se soffrite di colesterolo alto potete ottenere dal vostro medico tutte le informazioni che vi servono per ridurlo.

