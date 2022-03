Colesterolo alto, come abbassarlo velocemente? 7 abitudini utili a tavola

Colesterolo alto, come abbassarlo velocemente? Ecco le 7 abitudini a tavola per ridurre in tempi brevi i gassi "cattivi" dal sangue

Si comincia a parlare di colesterolo alto quando la concentrazione di grassi "cattivi" (colesterolo LDL) supera i 240 mg/dl. Questo disturbo, comune a milioni di italiani over 50, aumenta sensibilmente il rischio di incorrere in malattie gravi come ictus e infarto (QUI I SEGNALI DA TENERE D'OCCHIO PER LA SALUTE DEL CUORE). Si stima che circa il 38% della popolazione ne soffra. Il colesterolo alto può essere causato da diversi fattori: alimentazione scorretta, predisposizione genetica e l'assunzione di alcuni farmaci come la pillola. In molti quindi si chiedono, "colesterolo alto come abbassarlo velocemente?" La salute delle arterie dipende in primis dalla dieta e dalle buone abitudini, come eliminare il fumo e praticare un minimo di esercizio fisico giornaliero.

Colesterolo alto, come abbassarlo velocemente? 7 abitudini da seguire ogni giorno

La tavola è il primo campo di battaglia nella guerra al colesterolo alto. Ecco quindi alcuni semplici consigli da seguire quotidianamente per ridurlo in tempi rapidi:

Diminuire il sale e aumentare il consumo di spezie : il sale è tra i peggiori nemici della pressione sanguigna e di conseguenza uno dei fattori che più influiscono in modo negativo sul colesterolo alto. Per insaporire i cibi si consiglia quindi utilizzare altre spezie, che portano ulteriori benefici all'organismo, come pepe, prezzemolo, origano, zenzero e aglio.

: il sale è tra i peggiori nemici della pressione sanguigna e di conseguenza uno dei fattori che più influiscono in modo negativo sul colesterolo alto. Per insaporire i cibi si consiglia quindi utilizzare altre spezie, che portano ulteriori benefici all'organismo, come pepe, prezzemolo, origano, zenzero e aglio. Aumentare le fibre : alimenti ricchi di fibre come verdura, frutta e legumi da assumere ogni giorno favoriscono non solo la circolazione ma anche il lavoro dell'intestino. Non solo, aiutano a sentirsi sazi e ad evitare spuntini controproducenti quando si vuole dimagrire velocemente

: alimenti ricchi di fibre come verdura, frutta e legumi da assumere ogni giorno favoriscono non solo la circolazione ma anche il lavoro dell'intestino. Non solo, aiutano a sentirsi sazi e ad evitare spuntini controproducenti quando si vuole Evitare i grassi insaturi e preferire i grassi sani come quelli polinsaturi (QUI TUTTI I DETTAGLI SU COME E QUANTI ASSUMERNE)

e preferire i grassi sani come quelli polinsaturi (QUI TUTTI I DETTAGLI SU COME E QUANTI ASSUMERNE) Mangiare pesce azzurro come salmone e tonno ricchi di Omega 3 (QUI TUTTI GLI ALTRI PESCI DA EVITARE PER CHI SOFFRE DI COLESTEROLO ALTO)

come salmone e tonno ricchi di Omega 3 (QUI TUTTI GLI ALTRI PESCI DA EVITARE PER CHI SOFFRE DI COLESTEROLO ALTO) Bere un bicchiere di succo di limone al giorno

Prima di modificare la propria dieta però è sempre opportuno rivolgersi a un medico o nutrizionista per avere consigli utili e un parere professionale su quale sia il miglior regime alimentare da seguire in base alle reali esigenze del proprio organismo ed evitare di incorrere in ulteriori problemi di salute.

