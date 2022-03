Limone-colesterolo alto: come usare gli agrumi per pulire le arterie

Limone-colesterolo alto: tutti i benefici di questo agrume per combattere i grassi "cattivi" e per la salute in generale

Il colesterolo alto non è un problema da sottovalutare. Si stima che quasi il 38% della popolazione soffra di questo disturbo, che aumenta sensibilmente il rischio di incorrere in malattie cardiovascolari gravi come infarto ed ictus. Una delle armi più efficaci per combattere il colesterolo alto è la dieta, che deve essere sana, bilanciata e strutturata per ridurre l'apporto di grassi. In questo senso il limone può essere molto utile per ripulire le arterie. Lo stesso vale in parte anche per il peperoncino.

Limone-colesterolo alto: come usare l'agrume per ridurre i grassi "cattivi"

Il limone è considerato un toccasana per la salute dagli albori dell'umanità. Questo agrume contiene tantissimi minerali utili quali calcio, ferro, magnesio, fosforo e potassio. Non solo, contiene anche D-limonene e acido citrico per la prevenzione dei calcoli renali, in quanto aumentano la produzione di urina. Pare però che il limone sia utile anche a ridurre il colesterolo alto. Grazie all'elevate concentrazioni di flavonoidi e vitamina C aiuta la produzione del colesterolo HDL, detto "buono"; che a sua volta favorisce lo smaltimento dalle arterie del colesterolo LDL "cattivo". In questo modo si riduce il rischio che si formino le placche aterosclerotiche che aumentano il rischio di malattie cardiovascolari.

Tutte le parti del limone, dal buccia al succo fino alla polpa, sono utili a combattere il colesterolo alto. Pare anche che questo agrume abbia un forte potere antisettico contro le infezioni e che acceleri il metabolismo, aiutandoci quindi a dimagrire velocemente, ma senza impattare sulla glicemia. Come assumere il limone? Si può berlo infuso nell'acqua calda con qualche goccia di miele (anche senza per chi soffre di diabete).

