Diabete, 10 alimenti inaspettati in cui si nasconde lo zucchero

Diabete, quanto zucchero al giorno? Ecco la lista degli alimenti in cui si "nasconde" e i valori da non superare

Troppo zucchero non fa bene alla salute. Lo sanno bene i milioni di italiani che soffrono di diabete e faticano a controllare la glicemia nel sangue. In realtà un eccesso di questo ingrediente può creare problemi in linea generale, soprattutto in età infantile. Spesso si associa lo zucchero ai dolci ma in realtà ci sono tantissimi altri prodotti che lo contengono anche se noi non lo sappiamo.

Consumarlo in modo esagerato, sottolinea l'esperta di alimentazione Laura Carabelli dell'Ospedale Humanitas Mater Domini, può provocare diverse malattie, dalle carie dentali all'obesità fino appunto a diabete, ipertensione arteriosa, iperglicemia e ipertrigliceridemia. Lo zucchero inoltre può anche creare dipendenza non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico.

Quanto zucchero al giorno?

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) riferendosi ai monosaccaridi come glucosio e fruttosio consiglia di mantenere un apporto totale di zucchero inferiore ai 25-50 grammi al giorno. In generale questo elemento non dovrebbe rappresentare più del 10% della calorie giornaliere. Resta il fatto che prodotti come la frutta, che contiene appunto fruttosio, deve essere sempre presente nella dieta perché ricca di fibre aiutano a regolare la glicemia oltre a vitamine, minerali e flavonoidi.

Zucchero, dove si trova? 10 alimenti inaspettati

Chi soffre di diabete deve essere ancora più attento di altri a quanto zucchero assume. Il problema è che questo spesso si "nasconde" all'interno di alcuni alimenti insospettabili che solitamente rientrano nella categoria del "salato". Eccone alcuni:

Yougurt (in particolare a basso contenuto di grassi)

Salse come ketchup, conserve di pomodoro pronte, maionese e agrodolci

Succhi di frutta, compresi quelli di sola polpa

Cereali per la colazione

Conserve, pomodori in polpa o passati, legumi e tonno inscatolati

Bevande gassate (energy drink, the in bottiglia, etc.)

Bevande alternative al latte di mucca (latte di soia, riso, etc.)

Barrette proteiche e ai cereali

Pane confezionato

Alcolici

Per evitare di assumere troppo zucchero quindi si devono quindi privilegiare i cibi freschi e consultare sempre l'etichetta quando si acquistano alimenti confezionati o precotti.

