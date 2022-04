Colesterolo alto, come abbassarlo? Un frutto è più efficace delle medicine

Colesterolo alto, come abbassarlo naturalmente: una specifica varietà di frutti di bosco ha il potere di ridurre il colesterolo cattivo e aumentare i livelli di quello buono

Il colesterolo alto è un problema comune a milioni di italiani ma molti ne sottovalutano la pericolosità. Il colesterolo in sé è utile all'organismo in quanto aiuta la formazione della membrana cellulare. In questo caso si parla di colesterolo "buono" o HDL. Il problema nasce quando è in eccesso e può accumularsi nelle arterie portando alla formazione delle cosiddette placche aterosclerotiche, che riducono la capacità di trasporto del sistema cardiocircolatorio. Il colesterolo "cattivo" o LDL è tra le cause principali di malattie gravi come ictus e infarto e pare ci siano anche correlazioni serie con alcune forme di tumore.

Il colesterolo alto si combatte con le buone abitudini. In primis bisogna seguire una dieta equilibrata e povera di grassi. Inoltre si deve praticare un minimo di attività fisica giornaliera ed eliminare vizi come fumo e troppo alcol. Per quanto riguarda la dieta, sono diversi gli alimenti utili ad abbassare i livelli di colesterolo alto e in particolare c'è un frutto che secondo la scienza ha poteri miracolosi.

Colesterolo alto, come abbassarlo naturalmente? Un frutto in particolare è efficace quanto i farmaci

Diversi studi confermano che i mirtilli russi sono tra i frutti più indicati per combattere il colesterolo alto. I frutti di bosco avrebbero la capacità di ridurre il colesterolo LDL (cattivo) e aumentare i livelli di colesterolo HDL (buono), che appunto favorisce lo smaltimento del suo omologo poco salutare. Non solo, i mirtilli rossi pare siano un toccasana anche per il sistema cardiocircolatorio in senso più generale e per l'apparato digerente, reni e vie urinarie. Altro vantaggio dei frutti di bosco è che possono esse consumati così come sono o trasformati in succhi e centrifughe.

Come sempre però, prima di modificare la propria dieta è sempre buona norma rivolgersi a un medico, nutrizionista o dietologo per avere consigli e informazioni più dettagliate su come ridurre il colesterolo alto ed evitare di incorrere in ulteriori problemi di salute.

