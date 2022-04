Fame nervosa, rimedi naturali: ecco come combattere la sensazione che porta a mangiare più del dovuto anche fuori orario

La fame nervosa è una condizione comune a milioni di italiani. Questo disturbo, che si presenta in condizioni di stress, ansia, noia e tristezza, porta a consumare più cibo di quello che sia effettivamente necessario. Gli alimenti quindi una forma di compensazione e conforto per una condizione che non c'entra niente con il fabbisogno dell'organismo ma riguarda la sfera emotiva. Quando la fame nervosa diventa un'abitudine ciò diventa un problema perché può consolidarsi nel tempo. Gli sfizi vanno bene ma senza esagerare.

Fame nervosa, rimedi naturali e 5 passi per controllarla

La fame nervosa si combatte in primis con la forza di volontà. Bisogna quindi esercitare la mente a resistere con alcuni piccoli trucchi e trovare valvole di sfogo alternative al cibo. Anche dare risalto alla qualità del cibo rispetto alla quantità aiuta a ridurre la fame nervosa. Ecco 5 passi per aiutarvi a combatterla secondo il dottor Gianluca Castelnuovo dello staff del Psicologia Clinica in Auxologico:

1. Preparare piatti più eleborati e diversi dal solito, che richiedono un certo impegno in temini di tempo e attenzione. Se non si ha la capacità si può sempre imparare

2. Prendere tempo nel preparare la tavola, l'idea è quella di dare il giusto valore al mangiare, che non deve diventare un antidototo alla noia. Meglio evitare di mangiare in piedi

3. Se siete sotto stress prendete un foglio di carta e scrivete i motivi per cui siete arrabbiati, imponendovi delle regole e dedicandoci del tempo

4. Il cibo che amiamo non deve essere a portata di mano

5. Allenamento leggero: favorisce il rilascio delle endorfine e così si riduce l'ansia e migliora il sistema cognitivo

Seguire questi consigli consentono di superare la fame nervosa. All'inizio sembrerà molto complicato ma con il tempo si trasformeranno in abitudini da conservare nel tempo.

