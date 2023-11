"Covid, 150 morti alla settimana. Non ce ne libereremo prima di 3-4 anni"

"La curva ha raggiunto il suo plateau e non dobbiamo mai dimenticare che ci sono circa 150 morti alla settimana in Italia per Covid tra anziani con patologie"

LEGGI ANCHE/ Medici cinesi in stage formativi al Policlinico di Bari

"Sono sempre varianti nate dalla capostipite Omicron e hanno sempre una maggiore capacità diffusiva, anche se sono più rabbonite, usiamo questo termine". Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario del Galeazzi di Milano, commenta con Affaritaliani.it la diffusione in Italia della variante Eris del Covid. "Quasi tutti noi abbiamo un'immunità ibrida perché ci siamo infettati, re-infettati e vaccinati. Non vedo situazioni particolarmente pesanti dunque, ma in alcune situazioni si sta male. La curva ha raggiunto il suo plateau e non dobbiamo mai dimenticare che ci sono circa 150 morti alla settimana in Italia per Covid tra anziani con patologie, che magari non si sono vaccinati o non hanno fatto i richiami aggiornati alla variante Omicron XBB".



L'invito di Pregliasco al ministro della Salute Schillaci è quello di "rilanciare con forza l'importanza della vaccinazione, non più universale, ma necessaria e stringente nei soggetti fragili e soprattutto fragili e anziani". Ma quando saremo definitivamente fuori dall'incubo del Covid? "Andrà avanti con andamenti a onde come quelli di un sasso in uno stagno e per almeno altri tre o quattro anni dovremo fare i conti con il Covid e con le sue varianti", conclude Pregliasco.