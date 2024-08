Creme solari? Da evitare sui bimbi. Scatta l'allarme: "Sono cancerogene"

Allerta PFAS nelle creme solari: ecco cosa bisogna sapere

In questa stagione estiva è bene proteggere la pelle dai raggi UV del sole, ma quando spalmiamo le creme solari, specialmente sui bambini, siamo sicuri di sapere cosa stiamo applicando? L'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) ha recentemente lanciato un allarme: molte creme solari contengono PFAS, sostanze chimiche tossiche e cancerogene.

Le creme solari sono essenziali per proteggere la pelle dai raggi UV. Tuttavia, come riporta Il Fatto Quotidiano, alcune di esse includono PFAS, utilizzati per migliorare la resistenza all’acqua del prodotto. Ma cosa sono esattamente i PFAS? PFAS sta per sostanze perfluoroalchiliche, un gruppo di composti noti per le loro proprietà idrorepellenti e resistenti al calore, che pur rendendoli utili nell'industria, li fa anche accumulare nell'ambiente e negli organismi viventi.

Uno studio condotto dal BfR, guidato dai ricercatori Klaus Abraham e Cornelia Weikert, ha dimostrato che i PFAS possono penetrare nella pelle e accumularsi nel corpo anche in piccole quantità. Inoltre ulteriori risultati indicano chiaramente che quantità rilevanti di PFAS possono passare anche attraverso la pelle, entrare nel flusso sanguigno e accumularsi negli organi, dove possono restare per decenni, con potenziali effetti dannosi come disfunzioni tiroidee, cancro, danni al fegato, infertilità e compromissione del sistema immunitario. I bambini sono particolarmente vulnerabili a questi rischi, poiché la loro pelle è più sottile e assorbe le sostanze chimiche più facilmente.

È fondamentale che i consumatori siano informati e che le autorità regolamentari impongano controlli più severi sui prodotti cosmetici e solari. Pertanto, prima di acquistare una crema solare, è bene controllare le etichette per assicurarsi che non contengano PFAS e preferite prodotti certificati come "PFAS free".