Cuore, prevenzione donne: sintomi e malattie, cosa cambia rispetto agli uomini

Cuore, prevenzione donne: il genere influenza il modo in cui il corpo manda segnali sulla salute di queste organo

Si pensa erroneamente che le malattie cardiache siano un problema soprattutto maschile ma in realtà non è così. Queste patologie del cuore infatti sono la prima causa di mortalità tra le donne. La differenza di genere è uno dei fattori su cui gli scienziati si stanno concentrando per una migliore cuore prevenzione donne. Quest'ultime infatti soffrono di malattie differenti dagli uomini o comunque sperimentano sintomi diversi se colpite dagli stessi disturbi.

Cuore, prevenzione donne: le differenze con gli uomini in termini di sintomi e patologie

I fattori di rischio per quanto riguarda le malattie cardiovascolari sono gli stessi tra uomini e donne ma ci sono alcune piccole differenze. Parlando di fumo, ad esempio, diversi studi confermano che le donne che fumano un terzo delle sigarette consumate dagli uomini hanno però la stessa possibilità di incorrere in una malattia cardiovascolare.

Poi ci sono fattori di rischio prettamente femminili. Chi entra in menopausa in anticipo ha una maggiore percentuale di rischio per quanto riguarda le patologie del cuore. Lo stesso vale per soffre di disturbi alle ovaie o problemi in gravidanza. Le donne inoltre sarebbero più sensibili degli uomini ad errori di comunicazione nel sistema nervoso e quindi più soggette a malattie autoimmuni come artrite reumatoide, fibromialgia e lupus. L’infiammazione associata a queste malattie può mettere a dura prova il cuore.

Bisogna poi considerare che le donne dalla pubertà si abituano a sopportare sintomi legati al ciclo mestruale e altre condizioni tipiche del genere femminile. Se avvertite un forte fastidio allo stomaco o al petto non dovreste sottovalutare tali segnali. Potrebbero essere un segnale di problemi al cuore.

