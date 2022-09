Inquinamento, studio conferma che le donne subiscono gli effetti più gravi

Inquinamento atmosferico, uno studio presentato al congresso della European Respiratory Society conferma che i danni maggiori colpiscono le donne

L’impatto sulla salute derivante dall’esposizione all’inquinamento atmosferico, in particolare ai gas di scarico del diesel, sembra essere più acuto nelle persone di genere femminile rispetto alle controparti maschili. A rivelarlo uno studio, presentato durante il Congresso internazionale della European Respiratory Society a Barcellona, condotto dagli scienziati dell’Università di Manitoba a Winnipeg, e dell’Università della British Columbia a Vancouver, in Canada. Il team, guidato da Hemshekhar Mahadevappa, Neeloffer Mookherjee e Chris Carlsten, ha esaminato i cambiamenti nel sangue associati all’esposizione ai gas di scarico del diesel.

Inquinamento atmosferico e donne: "Sono più vulnerabili alle malattie polmonari"

Il gruppo di ricerca ha coinvolto un campione di dieci volontari sani e non fumatori, cinque maschi e altrettante femmine. I partecipanti hanno respirato per quattro ore aria filtrata e per lo stesso tempo sono stati esposti a gas di scarico diesel a tre diverse concentrazioni, 20, 50 e 150 microgrammi di particolato fine (PM2,5) per metro cubo. Sono stati poi raccolti campioni di sangue dopo ogni sessione. I ricercatori hanno riscontrato alterazioni significativi nelle componenti ematiche associate alle infiammazioni, alle infezioni e alle malattie cardiovascolari. Queste conseguenze, però, sottolineano gli autori, sono state maggiormente evidenti nelle donne.

“Sappiamo che esistono delle differenze di genere nella manifestazione e nella probabilità di insorgenza di malattie polmonari, come l’asma e le infezioni respiratorie – afferma Mahadevappa – il nostro lavoro conferma che anche in caso di esposizione all’inquinamento, le donne sono più vulnerabili delle controparti maschili”. “I nostri risultati sono preliminari – aggiunge Mookherjee – ma mostrano che l’esposizione ai gas di scarico del diesel ha effetti diversi sul corpo femminile rispetto a quello maschile. Sarà necessario condurre ulteriori approfondimenti per capire come l’organismo risponde all’inquinamento atmosferico”.