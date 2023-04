Cos'è il pancreas e quali sono le sue funzioni?

Il pancreas è uno degli organi più importanti per il funzionamento dell'apparato digerente e rilascia nell'organismo enzimi fondamentali come l'insulina. Putroppo anche questo organo può essere colpito da malattie molto gravi come dimostra il caso di Gianluca Vialli. Vediamo insieme come si compone il pancreas, come funziona e quali sono le patologie più comuni.

Cos'è il pancreas

Il pancreas è un organo ghiandolare misto a secrezione endocrina ed esocrina che si trova nell'addome ed è collegato all'apparato digerente. Il pancreas è suddiviso in tre parti:

La testa connessa al duodeno (il primo tratto dell'intestino tenue). Presenta un prolungamento a forma di uncino chiamato "piccolo pancreas"

Corpo

Coda che si allunga verso la milza

Il pancreas esocrino rappresenta circa il 99% del volume dell'organo e produce grandi quantità di enzimi digestivi, che raggiungono il canale digerente tramite i dotti pancreatici (principale di Wirsung e accessorio di Santorini). Gli enzimi servono a ridurre grosse molecole in modo da renderle più facilmente assorbibili. Questi si categorizzano in base al loro bersaglio:

Le lipasi attaccano i lipidi

Le amilasi attaccano gli zuccheri e gli amidi

Le nucleasi attaccano gli acidi nucleici

Gli enzimi proteolitici attaccano le proteine

Il pancreas endocrino invece è rappresentato dalle isole pancreatiche di Langerhans, suddivise in:

Cellule alfa che producono l'ormone glucagone che liberano gli zuccheri immagazzinati nel fegato per produrre energia

Cellule beta che producono l'ormone insulina che regola la glicemia

Cellule delta che producono l'ormone somatostatina che inibiscono la produzione di glucagone e insulina

Cellule F che producono il polipeptide pancreatico

Pancreas funzioni

A Cosa Serve il Pancreas? Questo organo ha un ruolo fondamentale all'interno dell'organismo in quanto secerne importanti ormoni nel sangue ed immette enzimi digestivi nell'apparato digerente per l'assimilazione di carboidrati, proteine e grassi. Quest'ultimi in base alla loro attività sono classificati in:

Amilasi che trasformano l'amido in zuccheri semplici

Chimotripsina, tripsina, carbossipeptidasi che idrolizzano le proteine

Lipasi che catalizzano l'idrolisi dei trigliceridi scindendoli nei loro componenti più elementari (glicerolo ed acidi grassi)

Il succo pancreatico, ricco di ioni di bicarbonato contribuisce a creare una ambiente leggermente alcalino che aiuta l'attività degli enzimi

Problemi al pancreas sintomi

Le malattie più comuni del pancreas sono la pancreatite, ovvero un'infiammazione dell'organo, il tumore al pancreas e la perforazione causata dagli enzimi digestivi. La funzionalità di questo organo inoltre è fortemente influenzata dal diabete di tipo 1 e di tipo 2 in quanto agiscono negativamente sulla produzione di insulina. La parte esocrina può anche presentare i sintomi dell'insufficienza pancreatica esocrina mentre quella endocrina è maggiormente colpita dall'insufficienza pancreatica endocrina.