Ricette mediche senza scadenza: ecco chi potrà richiederle e come funziona

Ricette mediche senza scadenza per i pazienti cronici e affetti da patologie invalidanti

Con il nuovo disegno di legge delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi arrivano le ricette mediche senza scadenza, quindi ripetibili senza limitazioni, per farmaci, terapie, riabilitazioni e presidi medici in favore di pazienti cronici e affetti da patologie invalidanti. Per le ricette elettroniche, introdotte in via sperimentale durante la pandemia di Covid-19 e prorogate fino al 31 dicembre 2024, diventeranno strutturali.

Come riporta italiaoggi.it, il governo avrà tempo fino al 31 agosto 2024 per semplificare, razionalizzare e digitalizzare una serie di procedure, in particolare per quanto riguarda la spesa farmaceutica e sanitaria. Per i disabili, ad esempio, verranno varate norme per ridurre i tempi per le autorizzazioni, concessioni, contributi e agevolazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Chi soffre di patologie e disabilità permanenti, invece, non dovranno più subire accertamente sanitari scadenzati. Solo in casi eccezionali dovranno recarsi agli sportelli per gli opportuni accertamenti avendo con sé la documentazione che prova la condizione sanitaria del malato. Si parla anche di una riduzione del carico amministrativo per i congiunti di disabilio e malati cronici e di un accorpamento dell'iter per il riconoscimento dell'invalidità civile e lo status di sordo civile, cieco civile, sordo cieco, malato cronico e raro. Semplificati anche i procedimenti per il rilascio della firma digitale e SPID per le persone con disabilità fisica e sensoriale, anche prive di protezione giuridica.