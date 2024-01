Test di medicina, prove rinviate a maggio. Le domande saranno rese pubbliche

Test di medicina 2024, tutte le novità. Cambia anche la data

Ci sono novità importanti per quanto riguarda il test di Medicina del 2024, cambia la data. Le prove, fa sapere il ministero dell'Università, non si svolgeranno più come previsto a febbraio ma slitteranno ad aprile o addirittura a maggio. Si sta infatti studiando una nuova formula, anche in seguito alle tante proteste per il tipo di domande formulate. Difficile però che ci sia una revisione immediata del sistema, anche se - si legge su Il Corriere della Sera - la ministra Bernini punta a richiedere la pubblicità dei quesiti e la revisione dell'equalizzazione dei punteggi. Le domande del test saranno pescate da una banca dati aperta e pubblica di migliaia di quesiti.

Quindi, gli studenti prima del test potranno esercitarsi sulle possibili domande. In sostanza, un po' come avviene per l’esame della patente. La struttura della prova dovrebbe restare quella sperimentata lo scorso anno: novanta minuti per rispondere a 50 quesiti di comprensione del testo, biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento. Difficile ora dire se la prova così modificata sopravviverà a lungo. Da qualche mese, infatti, al ministero stanno studiando la possibilità di introdurre nuove forme di accesso a Medicina che superino strutturalmente le problematicità emerse.