Vaiolo scimmie, crescono i casi in Ue. Spallanzani: "Stesso protocollo Covid"

Vaiolo scimmie, tre casi confermati in Italia. Secondo i dati Oms sono otto i paesi Ue in cui è stato segnalato il virus

Mentre aumentano in vari Paesi europei i contagi da virus del vaiolo delle scimmie, anche in Italia i casi confermati salgono a tre. Secondo i dati Oms sono almeno otto i paesi europei che hanno segnalato questo tipo di infezione, un'ottantina i casi totali, oltre a Usa, Australia e Canada.

La situazione, rassicurano tuttavia gli esperti, non desta al momento particolare allarme ed anche l'eventualità che si possa rendere necessario procedere ad una vaccinazione dei contatti stretti con il vaccino antivaiolo appare, oggi, improbabile.

A tal proposito, il direttore della divisione Malattia Infettivo dello Spallanzani, in un'intervista al Corriere della Sera chiarisce: "Eravamo pronti, ce lo aspettavamo che il vaiolo delle scimmie prima o poi sarebbe arrivato anche qui. Non lo avevamo mai più visto né affrontato prima, che si trattasse di pazienti autoctoni o di importazione". Dopo l'isolamenteo sono state condotte "analisi del sangue e poi i tamponi, sia cutanei sulle lesioni sia nasofaringei", ha spiegato il direttore Nicastro. Gli esami sono gli stessi previsti anche per accertare la positività di un paziente al Covid 19: "Anche questo virus si trasmette attraverso liquidi biologici".

Gli esperti dello Spallanzani hanno anche tenuto a sottolineare che la trasmissione uomo-uomo caratterizza buona parte dei casi riscontrati ma la malattia "non si puo' definire come una patologia a trasmissione sessuale e che riguarda in particolare gli omosessuali. Al momento sappiamo che riguarda i contatti stretti". Intanto, un primo caso e' stato confermato anche in Francia e in Germania, ed in Spagna sono 30 i casi confermati o sospetti e vari sembrano essere associabili a una sauna della regione di Madrid. Salgono invece a 20 i contagi nel Regno Unito ed il governo britannico ha reperito dosi extra di vaccini anti Vaiolo, "efficaci anche contro il vaiolo delle scimmie".

