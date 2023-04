Estate bollente ma con forti burrasche, El Niño in arrivo anche in Italia

Meteo, El Niño ribalta il clima dell'estate. Alte temperature ma anche forti precipitazioni

La prossima estate potrebbe essere influenzata da un particolare fenomeno che si verifica a migliaia di chilometri dall'Europa e dall'Italia. Stiamo parlando di "El Niño": fenomeno climatio che riguarda una superficie vastissima dell'Oceano Pacifico.

La NOAA, l'agenzia Statunitense che si occupa di dinamiche oceaniche ed atmosferiche, ha appena annunciato che le acque superficiali dell'Oceano Pacifico dopo un periodo di raffreddamento (che prende il nome de La NIÑA), si stanno riscaldando ora in modo rapidissimo. El Niño è quel fenomeno di riscaldamento che trova il suo culmine in prossimità dei giorni del Santo Natale, da cui il nome il Bimbo, ovvero El Niño in spagnolo poiché va ad interessare paesi sudamericani di lingua spagnola.

Questo genere di anomalia è un fatto del tutto naturale legato a cause sia atmosferiche (Alte Pressioni, forza degli Alisei etc) che di correnti oceaniche. Come scrive Meteo.it, storicamente ha una ricorrenza periodica di circa 3/5 anni anche se nell’ultimo periodo si registra una frequenza maggiore con effetti sempre più incisivi e catastrofici. Tra le cause, secondo gli ultimi studi nel campo della climatologia (IPPC), gioca un ruolo fondamentale l’aumento delle temperature legate al riscaldamento climatico in atto.

Il fenomeno de El Niño potrebbe avere un effetto anche sul clima europeo, e in genere se non fortemente influenzato da altri indici di comportamento del clima, favorisce una primavera e un’estate più calde del normale, ma anche a tratti piovose e burrascose. Scordiamoci dunque i ben 18 weekend consecutivi di sole e caldo bollente che abbiamo sperimentato l’anno scorso da maggio a settembre compresi.