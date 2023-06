Meteo, altro che estate: weekend pazzo e neve in arrivo. Ecco dove

Meteo, Mario Giuliacci: sabato e domenica da pazzi, "cosa può accadere"

"Un pattern molto anomalo" definiscono i meteorologi del team di Mario Giuliacci il cambiamento a cui presto assisteremo. Al momento infatti siamo nella cosiddetta "palude barica", ossia in quella fase in cui l'Italia non è coinvolta né da perturbazioni organizzate né da anticicloni persistenti.

Come riporta Libero, una pausa più calda potrebbe esserci tra venerdì 9 e domenica 11 giugno, quando il sole tornerà in quasi tutto il Paese e le temperature potrebbero toccare oltre i 30 gradi. Eppure il bel tempo non durerà a lungo

Le proiezioni meteo a 10 giorni, se confermate, vedrebbero "una goccia fredda retrograda, con moto da est verso ovest, che potrebbe colpire l'Italia". Ecco allora che assisteremo a un marcato calo delle temperature, con tanto di piogge e temporali. Ma non solo, perché non mancherà la neve a quote sui 2000 metri sulle Alpi. Insomma, altro che estate, quello che potremo assistere è un vero e proprio ritorno alla primavera.