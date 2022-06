Meteo e siccità, un mix micidiale. "E la prossima settimana sarà ancora peggio

Meteo e siccità, parla il meteorologo Paolo Sottocorona: "Oltre 40 gradi la prossima settimana in Sicilia e Sardegna, fino a 38 in Valpadana"



Sempre peggio. La situazione del clima e quindi della siccità non dà alcun segnale di cambiamento. "Al momento anche per la prossima settimana, e guardando a lungo termine addirittura fino al 6 luglio, indicativamente non si vedono rotture di questa situazione", spiega ad Affaritaliani.it il meteorologo Paolo Sottocorona. "Qualche temporale sporadico, localizzato e veloce solo sulle Alpi, ma nessun cambiamento di circolazione viene visto ad oggi dai modelli".

E le temperature? "Sono destinate a salire ulteriormente, tra oggi e domani al Centro-Sud supereremo i 35 gradi. Ma settimana prossima andrà perfino peggio e potremo toccare i 40 gradi al Sud ma anche al Nord, segnatamente in Valpadana, il termometro sarà tra 35 e 38 gradi". Non solo, nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia si potrebbero anche superare i 40 gradi.

Una situazione davvero preoccupante che non farà altro che accrescere l'allarme siccità, sia per il settore agricolo sia con il rischio sempre più alto di razionamento dell'acqua potabile nelle case degli italiani.

Ovviamente, come noto, non esistono previsioni del tempo a lunghissimo periodo, ma Sottocorona afferma: "Difficile che una situazione di blocco di questo tipo, una tempesta perfetta di caldo che abbiamo in questo momento, possa durare più di 4-6 settimane. Se dovessi scommettere, direi che la seconda metà di luglio ci sarà un cambiamento di circolazione e temperature più nella norma. Ma non c'è assolutamente nulla di scientifico".