Meteo, freddo addio. Aria calda dall'Africa fa esplodere la primavera

Meteo, il freddo ha i giorni contati



Tutto confermato! Dopo la fase fredda e il maltempo che stiamo vivendo proprio in queste ore, a cavallo del weekend accadrà qualcosa che non ci si aspetterebbe! E' destinata a proseguire l'altalena meteorologica sul nostro Paese e il prossimo fine settimana di Sabato 11 e Domenica 12 Febbraio non farà eccezione: il tutto è dovuto ai continui scombussolamenti in atto a livello europeo, con il Vecchio Continente letteralmente strattonato tra poderose avanzate dell'alta pressione da una parte e gelide correnti nord-orientali dall'altra.

Partiamo dall'attualità: una fase gelida sta già attanagliando l'Italia e lo farà anche nei prossimi giorni, con il nostro Paese letteralmente nella morsa di un continuo afflusso di freddi venti di origine artico-continentale in grado di provocare non solo un crollo termico, ma anche nevicate fino in pianura.Ebbene, queste condizioni si protrarranno fino alla vigilia del weekend. Successivamente ci sarà una decisa svolta, anche l'ultimo aggiornamento lo ha confermato.Il quadro sinottico generale è destinato dunque a cambiare radicalmente fra qualche giorno, per via di un aumento della pressione atmosferica atteso su buona parte del bacino del Mediterraneo.



In arrivo - si legge su www.ilmeteo.it - la rimonta dell'alta pressione (con contributi africani, proprio come avviene solitamente in Estate) che verosimilmente si allungherà fino ad abbracciare anche l'Italia.Alta pressione in rinforzo da Sabato 11 Febbraio. La presenza dell'anticiclone non avrà conseguenze univoche ovunque: si tradurrà certamente in una fase più soleggiata su buona parte dell'Italia, già da Sabato 11 Febbraio, seppur accompagnata da una ventilazione ancora piuttosto vivace dai quadranti settentrionali sui settori adriatici e ionici, che manterranno le temperature frizzantine anche durante il giorno.Al Nord, la stabilità e l'assenza di vento favoriranno invece il ritorno delle nebbie in pianura con valori termici che continueranno a rimanere piuttosto bassi, specie di notte e al primo mattino, anche sotto lo zero.Domenica 12 vedrà un generale aumento delle temperature. Attenzione però, dalla serata l'aria fredda in quota potrebbe far peggiorare rapidamente le condizioni meteo su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con la possibilità di forti rovesci e addirittura nevicate fino a quote molto basse.