Meteo, Hannibal sull'Italia: anticlone africano bollente. Si muore di caldo

Meteo, Nordafrica alla conquista dell’Italia nei prossimi 10 giorni. Previsioni del tempo

Hannibal, il cosiddetto “Cammello meteorologico”, come viene simpaticamente definito in meteorologia l’anticiclone africano, ingloberà il nostro Paese da Nord a Sud almeno fino al 20-22 maggio con valori termici elevati. La prossima settimana potrebbe essere ancora più calda, con valori record al Nord-Ovest, ma ovviamente questa tendenza è da confermare.

Analisi: dal punto di vista sinottico l’alta pressione sul Mediterraneo presenta attualmente un asse direzione Sud-Ovest Nord-Est esteso dal Marocco alla Toscana, mentre un’area depressionaria staziona ancora tra Libia ed Egitto portando forti temporali nel Sahara. Questa configurazione causa in Italia massime più calde di 5-7°C al Nord rispetto al Sud, ancora localmente sotto media climatica.

Meteo, alta pressione con Hannibal il "Cammello metereologico"

Da domani l’alta pressione si espanderà anche verso le regioni meridionali, lasciando un po’ più scoperto il settore alpino a deboli infiltrazioni fresche atlantiche: nel weekend non escludiamo un temporaneo aumento dell’instabilità con temporali al settentrione; si dovrebbe trattare di instabilità pomeridiana in un contesto soleggiato, con qualche acquazzone dapprima in montagna e poi localmente in discesa verso la Pianura Padana.

La prossima settimana invece il discorso sarà ben diverso, se confermato, con il ritorno di una nostra vecchia conoscenza: quasi per una una strana coincidenza, era infatti il maggio 2012 quando lo annunciammo per la prima volta, arriva Hannibal, il temibile (in termini di caldo) anticiclone africano proveniente direttamente dal territorio algerino-libico.

In questo frangente il cammello potrebbe estendere la sua gobba (anche se ne ha 2) fino alla Danimarca con un caldo eccezionale per il mese di Maggio fino al Nord Europa.

Si prevedono anche 12 gradi oltre la media dalla Francia alle Repubbliche Baltiche, ovviamente anche in Italia il termometro salirebbe a sfiorare i 35°C! Ricordiamo come esempio, che il record di Maggio a Milano risale al 2009 ed è pari a 35,2°C.

Meteo, estate di maggio. Previsioni

Una proiezione da monitorare, anche dal punto di vista biometeorologico: le prime ondate di calore sono le più pericolose, soprattutto per la popolazione più fragile.

Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito iLMeteo.it, conferma il sole da Nord a Sud nelle prossime ore, con solo qualche piovasco pomeridiano sui rilievi del meridione e sulle Alpi orientali. Da domani invece aumenterà un po’ l’instabilità al Nord con acquazzoni pomeridiani attesi a macchia di leopardo sulle montagne del Triveneto. Come detto, poi durante il weekend avremo ancora un po’ di spifferi freschi atlantici al Nord che potranno causare qualche temporale in un contesto comunque soleggiato.

Prepariamoci dunque all’Estate di Maggio che, data l’inclinazione dell’asse terrestre è identica all’Estate di fine Luglio come radiazione solare: prudenza massima, immaginiamo di essere al 25 luglio, usciamo con crema solare, ombrellone, cappellino, tanta acqua ed evitiamo le ore più calde della giornata. Il tormentone ‘evitiamo le ore più calde’ inizia ufficialmente, ben in anticipo, e ci porterà fino alla fine di Settembre.

Il cambiamento climatico ha creato anche questi ‘tormentoni’ estivi, oltre alle canzoni dell’Estate abbiamo anche i consigli meteo dell’Estate, a volte un po’ ripetitivi ma molto utili: ‘evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, bere almeno 2 litri d’acqua al giorno’, d’altronde il Cammello per resistere al caldo arriva a bere 100 litri d’acqua in 10 minuti, la prudenza non è mai troppa!

Meteo previsioni Italia prossimi giorni

Previsioni meteo giovedì 12 maggio 2022. Al Nord: sole e caldo estivo. Al Centro: bel tempo, caldo. Al Sud: sereno o cielo poco nuvoloso, temperature in ulteriore leggero aumento.

Previsioni meteo venerdì 13 maggio 2022. Al Nord: sole e caldo estivo, ma con temporali sulle Alpi del Triveneto. Al Centro: bel tempo, caldo. Al Sud: sereno o cielo poco nuvoloso.

Previsioni meteo sabato 14 maggio 2022. Al Nord: sole e caldo estivo, ma con temporali dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Al Centro: bel tempo, caldo. Al Sud: bel tempo, caldo.

Meteo tendenza

Possibili locali temporali al Nord e sull’Appennino domenica, seconda ondata di caldo in arrivo da Lunedì, sempre dal Nordafrica e probabilmente più intensa.

