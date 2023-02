Meteo, inverno finito. Scoppia la primavera, caldo come a maggio

Meteo, primavera anticipata



Ci sono novità in vista della prossima settimana! Gli ultimi aggiornamenti hanno infatti confermato un colpo di scena, ovvero l'arrivo dell'anticiclone di San Valentino.

Dando uno sguardo alle mappe dei principali Centri di Calcolo - scrive www.ilmeteo.it - salta subito all'occhio come già da Domenica 12 un vasto campo anticiclonico guadagnerà terreno, espandendosi su buona parte del bacino del Mediterraneo e dando così il via ad una fase più stabile, caratterizzata tra l'altro da temperature in aumento.

La massa d'aria in arrivo è in parte di matrice africana e ciò favorirà valori termici oltre le medie climatiche attese nel mese di Febbraio, specie durante le ore pomeridiane. Andremo dunque incontro a un clima nuovamente più mite tra Lunedì 13 e Martedì 14, in linea con i cambiamenti climatici ormai in atto da diverso tempo.

In Inverno, tuttavia, alta pressione non è sinonimo di sole ovunque: sulle pianure del Nord essa si traduce spesso in nebbie/cieli coperti perduranti in qualche caso anche per tutto il giorno: ciò, inibendo l'irraggiamento solare, mantiene le temperature piuttosto basse. Anche il resto della settimana potrebbe proseguire su questa linea, al momento non si intravedono particolari scossoni. Un San Valentino dunque soleggiato e con un clima mite su buona parte dell'Italia. L'Inverno sembrerebbe avviarsi verso la fine..., ma sarà davvero così?