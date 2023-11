Meteo, neve a bassa quota. Svolta imminente. Piogge forti e freddo

Meteo, neve a partire da 1.000 metri, come in pieno inverno

Il primo weekend di Novembre sarà pienamente autunnale. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, quelle di Sabato 4 e Domenica 5 saranno due giornate caratterizzate da pioggia, temporali e forte vento su tante delle nostre regioni. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it



La nuova fase perturbata si aprirà già tra Giovedì 2 e Venerdì 3 Novembre quando è atteso il passaggio della Tempesta Ciaran, destinata a scatenare precipitazioni abbondanti e venti di burrasca da Nord a Sud. E non è finita. Subito dopo è attesa una seconda perturbazione, sospinta da fredde correnti in discesa dal Nord Europa le quali, tuffandosi nel Mediterraneo, daranno vita a un vero e proprio ciclone, ricolmo di precipitazioni.



Questo secondo ciclone avrà conseguenze importanti per tutto il prossimo weekend.

Occhi puntanti in particolare alla seconda parte di Sabato 4 Novembre quando le precipitazioni interesseranno in particolare il Nord e la Toscana. Visto il calo termico tornerà pure la neve sulle nostre montagne con fiocchi a partire dai 1000/1100 metri di quota su Valle d'Aosta, alto Piemonte, Lombardia, Cadore e Trentino Alto Adige.



Attenzione perché a causa della tanta energia in gioco e degli intensi contrasti tra masse d'aria diverse su Liguria, alta Toscana e Triveneto potrebbero verificarsi dei forti temporali con il serio rischio di locali allagamenti.

Domenica 5 Novembre il maltempo si estenderà rapidamente al resto del Centro e su buona parte del Sud dove sono previsti intensi rovesci temporaleschi e violente raffiche di vento lungo le coste. Nuova ondata di maltempo sull'Italia nel corso del weekend.

In conclusione, il primo weekend del nuovo mese sarà pesantemente condizionato dal maltempo: fuori dunque abiti pesanti e gli ombrelli, l'Autunno ha intenzione di alzare la voce, stavolta anche al Sud.