Meteo: neve? No, colpo di scena. Scoppia la primavera. Caldo dall'Africa

Stop al maltempo: dalla prossima settimana è atteso un nuovo stravolgimento sul fronte meteo con effetti attesi proprio per la ricorrenza di San Valentino. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ma andiamo con ordine. La settimana si aprirà Lunedì 12 Febbraio con le ultime piogge causate dal ciclone Pulcinella in particolare ci aspettiamo piogge al Centro-Sud dove non è esclusa la possibilità anche di locali temporali, specie sul versante tirrenico. Dal momento che le temperature non saranno particolarmente fredde, la neve cadrà solamente oltre i 1400/1600 metri di quota sugli Appennini. Da sottolineare che il vortice sarà alimentato da forti venti di Maestrale, con raffiche di burrasca, specie sulle due Isole Maggiori. Il tempo sarà invece più stabile soleggiato al Nord.

Da Martedì 13 il ciclone Pulcinella si allontanerà velocemente dall'Italia verso levante. Al suo posto arriverà il famigerato anticiclone africano che tornerà ad allungare il suo baricentro dall'interno del Deserto del Sahara verso il bacino del Mediterraneo garantendo una maggiore stabilità atmosferica per il resto della settimana.

Per la giornata di San Valentino ci sarà dunque ampio spazio per il sole su tutte le nostre regioni, con valori termici attesi di nuovo in aumento. Dopo le piogge torna l'anticiclone africano sull'Italia.



Successivamente le incertezze aumentano, al momento gli ultimi aggiornamenti propendono per un nuovo attacco perturbato in discesa dal Nord Europa con il possibile ritorno di forti piogge specie al Centro Sud.