Meteo: primavera tra pochi giorni. 22 gradi, addio gelo. Mai succcesso prima

Meteo, addio inverno, gelo e neve



Altro che freddo e neve, secondo gli ultimi aggiornamenti dopo la metà di Gennaio potrebbe arrivare una bolla calda con temperature quasi da Primavera sull'Italia.



Secondo gli ultimi aggiornamenti, appena arrivati, dopo l'attuale parentesi fredda, già dal 18-20 Gennaio potrebbe aprirsi un'ennesima fase anomala, con temperature ben oltre le medie climatiche di riferimento, anche di 10-12°C!. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

La causa va ricercata nell'avanzata del famigerato anticiclone africano che, dall'interno del Deserto del Sahara, potrebbe allungarsi fino al bacino del Mediterraneo. Detto in parole semplici, potremmo essere catapultati direttamente ad inizio Primavera, specie in montagna e al Centro-Sud: pensate, se tutto fosse confermato, sulle regioni centro-meridionali si supererebbero facilmente i 22°C durante le ore pomeridiane grazie ai venti miti in arrivo dai quadranti meridionali.Bolla calda: temperature di 10/12°C oltre le medie climatiche di riferimento

Anche questo evento confermerebbe la follia climatica in atto: si tratta di uno degli effetti più evidenti del riscaldamento globale (causato all'aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera provocato dalle attività antropiche) che sta letteralmente cambiando il volto a tutte le stagioni. Non si tratta infatti di un singolo giorno, bensì di un trend volto ad un riscaldamento sempre più marcato con effetti specie negli ultimi 20 anni.