Meteo, settimana prossima oltre 30 gradi. Caldissimo come a luglio. Previsioni

Meteo, Milano e non solo...superiamo i 30 gradi!



Fa caldo? E' già estate? Ancora poco. Settimana prossima supereremo abbondantemente i 30 gradi su tutte le pianure del Nord, proprio come in piena estate.

Una seconda e più marcata avanzata dell'alta pressione africana - scrive ilmeteo.it avverrà già da Lunedì 16 Maggio, quando dalle coste algerine e tunisine si estenderà un promontorio del più vasto anticiclone sub-sahariano supportato da masse d'aria molto calde e dalle caratteristiche pienamente estive.

Questa improvvisa pulsazione dell'alta pressione di origine subtropicale avrà una conseguenza diretta sulle temperature che si porteranno velocemente al di sopra della media anche di 10°C.Si tratterà di una fase climatica davvero anomala: pensate, in questo periodo dell'anno (metà di Maggio) le temperature massime medie oscillano in genere sui 20/24°C nelle principali città italiane; se questa tendenza dovesse venir confermata, ci aspettiamo punte massime addirittura fin verso i 32°C (e localmente anche superiori). Favorite per questo gran caldo saranno le pianure del Nord e nella fattispecie città come Torino, Milano e Bologna, nonché i settori tirrenici di Toscana e Lazio.

Queste condizioni meteo potrebbero accompagnarci almeno fino al 20 del mese, in una sorta di blocco anticiclonico con l'alta pressione ben piantata sull'Europa centro-meridionale.

