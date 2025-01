Meteo, neve in pianura nei prossimi giorni. Ecco le regioni dove cadranno i fiocchi. Freddo sempre più intenso

Nei giorni immediatamente successivi (7-8 Gennaio) una seconda irruzione di aria gelida di origine artica è destinata ad investirci



Sta per tornare la neve e lo farà scendendo a quote progressivamente più basse nel corso dei prossimi giorni. Fino in pianura. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

La data da segnare sul calendario è Lunedì 6 Gennaio: proprio nel giorno dalla Befana, infatti, correnti d'aria decisamente instabili raggiungeranno il nostro Paese, dando il via ad una fase meteo climatica piuttosto movimentata.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo, per la Festa dell'Epifania nevicherà sulle Alpi intorno agli 8/900 metri di quota: un'ottima notizia per le nostre montagne vista la stagione fin qui decisamente sotto tono, in linea purtroppo con i cambiamenti climatici in atto che vedono temperature sempre sopra media in tutte le stagioni, in aggiunta a scarse precipitazioni.

Ma non è finita qui. Nei giorni immediatamente successivi (7-8 Gennaio) una seconda irruzione di aria gelida di origine artica è destinata ad investirci e, complici le temperature basse, provocherà precipitazioni nevose che stavolta potrebbero addirittura spingersi fino a quote di alta pianura su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto.

Da valutare poi quello che accadrà dopo: molto dipenderà dal comportamento del Vortice Polare, il vero attore protagonista della stagione invernale: esso potrebbe fortmente condizionare il resto dell'Inverno sul nostro Paese.