Milano, la guida ai migliori ristoranti: i nuovi indirizzi da non perdere

Le nuove aperture di Milano: ecco i posti dove mangiare nell'estate 2023

La lista delle nuovi ristoranti a Milano si allunga, specie in vista dell'estate, quando cenare fuori una delle occupazioni preferite da chi vuole provare emozioni sensoriali, stupire il proprio partner, dedicarsi del tempo o festeggiare con gli amici. I generi, tra l'altro, sono piuttosto vari sia in termini di cucina che di atmosfera, e quindi adatti a occasioni diverse, ma in generale fanno parte del cosiddetto fine dining, ovvero cucina raffinata. Ecco alcune delle aperture più gettonate secondo la rivista enogastronomica Gambero Rosso.

All'Antico Vinaio

All'Antico Vinaio è uno degli street food più in voga del momento, e quella in zona Moscova è la sua terza apertura nel capoluogo meneghino, a testimonianza di quanto l'insegna fiorentina sia protagonista di un notevole successo nazionale. Così le schiacciate più appetitose d'Italia approdano anche in uno dei quartieri più vivaci della metropoli, in una sede in pieno stile fiorentino su 120 metri quadrati.

Allangolare

Al civico 46 di via Plinio si svela un accogliente salotto meneghino, luogo di incontro, del buon bere e del buon mangiare. Si caratterizza per uno spiccato stile retrò con richiami agli anni '60. Cocktail bar, caffetteria e rivendita di oggetti di design.