A Monaco di Baviera torna il salone della mobilità del futuro

Prenderà il via il prossimo 7 settembre, per concludersi il 12, Iaa Mobility 2021 di Monaco di Baviera, che con più di mille tra relatori ed espositori, rappresenta il più grande evento live e online dedicato alla mobilità del futuro.

Più di 100 le anteprime mondiali e numerose le occasioni di scambio e approfondimento con gli operatori del settore e le istituzioni, tanto che ad aprire la manifestazione sarà la stessa cancelliera tedesca, Angela Merkel.

“La mobilità è uno dei temi principali della società. La Iaa Mobility ha luogo perché le persone di tutto il mondo cercano soluzioni migliori alle loro esigenze di mobilità e le aziende hanno sviluppato molte nuove soluzioni per soddisfarle, che desiderano presentare su un palcoscenico internazionale. L'obiettivo principale saranno le soluzioni sul percorso verso la neutralità climatica", spiega il presidente Vda Hildegard Müller.

Iaa Mobility mette in mostra il futuro della mobilità, in modo che possa essere sperimentato direttamente e discusso dal vivo in loco. In totale, ci saranno quasi 700 espositori, tra marchi automobilistici, marchi di biciclette (70), importanti player del settore tech e tutte le maggiori aziende del settore delle forniture. Per questo 2021, la manifestazione, che si svolgerà nei padiglioni espositivi della capitale bavarese, si concentrerà sulla trasformazione verso una mobilità climaticamente neutra, come una delle sfide globali più importanti. Accanto a rinomati produttori di veicoli, ci saranno presentazioni di aziende fornitrici, oltre 75 startup e aziende leader del settore tecnologico e It.

Iaa Mobility Open Space sarà la location per le presentazioni delle innovazioni dei principali produttori di auto e biciclette, proprio nel cuore della città. Una piattaforma per incontri del settore mobilità. Per la prima volta Iaa Mobility offre ai visitatori la possibilità di provare sul posto oltre 250 veicoli nuovi e sostenibili: più di 38 modelli di oltre 15 marchi internazionali che i visitatori possono testare sulla Blue Lane, una speciale corsia ambientale allestita congiuntamente con la città di Monaco e il Libero Stato di Baviera per la durata dell'Iaa. E naturalmente anche l'Iaa Mobility è un evento ibrido, con “Iaa Mobility Virtual” che offre tutti i principali elementi del programma in forma digitale e dà a tutti – in tutto il mondo – l'accesso agli entusiasmanti temi della mobilità.

Le novità

BMW

MERCEDES CLASSE G

SMART

CUPRA

KIA

MINI

VOLKSWAGEN

RENAULT