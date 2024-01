Alcantara e BMW ridefiniscono il futuro degli interni auto

BMW Group ha attirato l'attenzione negli ultimi mesi con la presentazione della BMW Vision Neue Klasse, progetto che delinea la prossima generazione di veicoli del marchio.

Caratterizzato da un design chiaro ed essenziale, il veicolo presenta ampie superfici e un display informativo innovativo lungo il parabrezza. Alcantara S.p.A., un'azienda italiana, ha contribuito rivestendo alcuni dettagli degli interni con il suo materiale di alta qualità, conferendo all'abitacolo un tocco di freschezza e sportività nel colore crema. La BMW Vision Neue Klasse è stata presentata con successo al pubblico mondiale all'IAA MOBILITY 2023 di Monaco di Baviera, riscuotendo un notevole interesse con la partecipazione di oltre mezzo milione di persone. Questo evento è interpretato come un segnale di rinnovamento nell'industria automobilistica, evidenziando la forza, la volontà e la capacità innovativa necessarie per la trasformazione verso la mobilità sostenibile.

Il Presidente di Alcantara S.p.A., Andrea Boragno, sottolinea l'orientamento verso l'innovazione tecnologica e la sostenibilità dell'azienda. Dal 2009, Alcantara ha ottenuto la certificazione di Carbon Neutrality, evidenziando il suo impegno a compensare l'impatto ambientale emettendo crediti di carbonio da progetti certificati. L'azienda, all'avanguardia nella sostenibilità, ha pubblicato il 14° bilancio di sostenibilità certificato, dimostrando trasparenza e un approccio verificato alla sostenibilità. Alcantara è un partner apprezzato sia da marchi consolidati che da nuovi attori nell'industria automobilistica, grazie alla condivisione e all'anticipazione dei trend di mercato come sostenibilità, customizzazione, design e innovazione, evidenziati anche all'IAA MOBILITY.