Arkana Fast Track: Renault garantisce la consegna in meno di 30 giorni

Quest’offerta garantisce al cliente la consegna del suo veicolo nuovo entro un massimo di 30 giorni.

Questi tempi di consegna, ridotti e garantiti, sono assicurati da un elaborato programma industriale e un processo di distribuzione dedicato fino al luogo di consegna finale.

L’offerta Fast Track è disponibile con Renault Arkana, nella versione specifica R.S. line Fast Track E-Tech Hybrid 145, basata sull’allestimento R.S. line arricchito di equipaggiamenti come vernice metalizzata, cruscotto con display digitale da 10’’ e tetto nero (tranne per la tinta nero ossidiana).

I clienti possono scegliere tra 3 tinte di carrozzeria: nero ossidiana, grigio grafite e bianco perla.

Con il design R.S. line, Arkana vanta lo stile tipico dei SUV sportivi: lama aerodinamica ispirata al mondo delle gare automobilistiche, dettagli nero lucido, badge R.S. line sui copri parafanghi e cerchi specifici Silverstone con dettagli rubino. Al posteriore, il doppio scarico sottolinea tutta la dinamicità di Arkana. All’anteriore, la firma luminosa C-shape, dotata di proiettori e fari Full LED, migliora la visibilità notturna.

Senza prese né collegamenti, la batteria di Arkana E-Tech 145 si ricarica automaticamente guidando grazie alla frenata rigenerativa. Questo SUV ibrido permette di circolare in città in modalità 100% elettrica fino all’80% del tempo, grazie alla sua innovativa tecnologia proveniente dal mondo delle gare automobilistiche. L’esperienza di guida è silenziosa e confortevole, con una riduzione delle emissioni di CO 2 ed un risparmio di carburante che può raggiungere il 40% rispetto ai motori benzina equivalenti.

Renault Arkana R.S. Line Fast Track E-Tech Hybrid 145 è disponibile a partire da € 37.000 IVA inclusa.