Audi A6 e-tron 2025: ordini aperti per la prima Avant e Sportback elettrica,un lusso per pochi

Audi apre gli ordini per la nuova Audi A6 e-tron, il primo modello completamente elettrico declinato nella configurazione Sportback e Avant.

Basata sulla piattaforma PPE, questa vettura si distingue per un'autonomia che arriva fino a 756 chilometri WLTP e una potenza di ricarica fino a 270 kW, consentendo di ripristinare 310 chilometri di autonomia in soli 10 minuti. Tuttavia, mentre l’innovazione tecnologica raggiunge nuovi livelli, i prezzi continuano a salire vertiginosamente.

Audi A6 e-tron è disponibile in due powertrain: la configurazione performance, dotata di un motore elettrico posteriore da 381 CV, e la più potente S6 e-tron, che si avvale della trazione integrale elettrica e sviluppa ben 551 CV. Quest'ultima è in grado di raggiungere un’autonomia di 675 chilometri per la versione Sportback e 647 chilometri per la Avant. Tuttavia, i prezzi di partenza riflettono l’esclusività della tecnologia: 74.500 euro per la versione Sportback performancee 77.000 euro per la Avant performance.

Le versioni più sportive, Audi S6 Sportback e-tron quattro e Audi S6 Avant e-tron quattro, raggiungono cifre ancora più elevate, con prezzi di partenza rispettivamente di 99.500 euro e 102.000 euro (esclusi optional). Una politica di prezzi che sembra ignorare la realtà economica, in un periodo in cui le fabbriche chiudono e l'industria automobilistica fatica a trovare stabilità.

Nonostante ciò, l'Audi A6 e-tron offre una dotazione tecnica di prim’ordine. Il sistema di infotainment comprende il display curvo MMI da 14,5 pollici con tecnologia OLED, il virtual cockpit da 11,9 pollici e un head-up display con realtà aumentata. Il tutto gestito dall'architettura elettronica E3 1.2, che supporta l'intelligenza artificiale applicata al comando vocale e la piattaforma Android Automotive OS per una digitalizzazione totale. Non manca la seconda generazione dei retrovisori virtuali e un tetto panoramico elettrocromatico, ulteriore segno di esclusività.

Non meno rilevante è l’aspetto ecologico: l’Audi A6 e-tron, come il resto della gamma elettrica del brand, è certificata carbon neutral. Tuttavia, con i prezzi che salgono alle stelle, è difficile non notare la contraddizione tra l’ambizione di una mobilità sostenibile e l’accessibilità per il grande pubblico. Con prezzi che sfiorano i 102.000 euro esclusi optional per la versione top di gamma, sembra che la transizione verso l'elettrico sia destinata a rimanere appannaggio di pochi.