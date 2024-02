Audi RS Avant GT: realizzata in tiratura limitata di 660 esemplari

Audi RS 6 Avant GT è ispirata alla concept Audi RS 6 Avant GTO del 2020 e alla leggendaria Audi 90 quattro IMSA GTO del 1989.

Il design dell'avantreno presenta finiture in nero lucido sul single frame e sulle prese d'aria, mentre lo splitter sottolinea la stabilità della vettura. Il cofano motore è realizzato in carbonio, parzialmente a vista, una novità per Audi Sport, con un layout specifico. Le fenditure dietro i passaruota anteriori migliorano i flussi d'aria e contribuiscono al raffreddamento dei freni. I paraurti sono anch'essi in carbonio, rappresentando una novità per la gamma high performance di Audi.

Audi RS 6 Avant GT presenta un design straordinariamente muscolare con inserti alle minigonne e calotte dei retrovisori laterali in carbonio lucido, cerchi in lega da 22 pollici a 6 razze, e un retrotreno distintivo con denominazione "RS 6 GT" in nero, portellone ridisegnato con soglia di carico più bassa, e un estrattore dal layout inedito con un riflettore centrale che enfatizza l'impronta a terra dell'auto. Il generoso spoiler contribuisce alla deportanza e caratterizza fortemente lo stile della vettura. Inoltre, per la prima volta nella storia della Audi RS 6 Avant, non sono presenti le barre al tetto.

Audi RS 6 Avant GT offre decal personalizzate in due varianti. Con la verniciatura bianco Arkona, le pellicole richiamano i colori tradizionali Audi Sport: nero, grigio e rosso, ispirati alla racing car Audi 90 quattro IMSA GTO del 1989. In questa configurazione, i cerchi in lega sono bianchi lucidi. In alternativa, le decal sono disponibili in nero e grigio, abbinandosi alle tinte esterne grigio Nardo o nero Mythos, con cerchi in lega nero lucido o nero opaco. Gli anelli Audi e la denominazione modello sono in finitura total black. La RS 6 Avant GT è proposta nei colori bianco Arkona, grigio Nardo, grigio Chronos metallizzato, marrone Madeira metallizzato e nero Mythos metallizzato.

Audi RS 6 Avant GT include di serie il Pacchetto design RS plus, con interni prevalentemente neri arricchiti da dettagli color rame e rosso. Questi accenti cromatici si trovano nelle cuciture della corona del volante, dei fianchetti della console, degli braccioli e dei tappetini, che presentano anche la scritta "RS 6 GT". I sedili a guscio RS, con struttura in carbonio e badge "RS 6 GT" sui poggiatesta, presentano rivestimenti in pelle e microfibra Dinamica con impunture a nido d'ape rosse nella sezione centrale e impunture color rame lungo i fianchetti. La microfibra Dinamica nera riveste braccioli, plancia, console e pannelli porta, mentre gli inserti interni sono disponibili in nero lucido o, come opzione, in carbonio twill con fibre intrecciate. Le cinture di sicurezza sono rosso cremisi per un impatto visivo elevato. La console riporta il numero progressivo della vettura, poiché la RS 6 Avant GT è prodotta in serie limitata a 660 esemplari.

Audi RS 6 Avant GT condivide la base meccanica e i plus tecnici con la Audi RS 6 Avant performance, offrendo una potenza massima di 630 CV e una coppia di 850 Nm. Grazie all'alleggerimento di 40 kg rispetto al modello standard e di 15 kg rispetto alla variante performance, la vettura accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, risultando più veloce di un decimo rispetto alla RS 6 Avant performance e di 3 decimi rispetto alla RS 6 Avant standard. Altri dati significativi includono l'accelerazione da 0 a 200 km/h in 11,5 secondi e una velocità massima di 305 km/h.

Audi RS 6 Avant GT è dotata di un cambio automatico tiptronic a otto rapporti, caratterizzato da innesti più rapidi rispetto alla RS 6 Avant standard. Questo cambio lavora in coppia con il motore V8 4.0 TFSI biturbo e la trazione integrale permanente quattro, supportato dalla funzione launch control. In condizioni normali, il differenziale centrale autobloccante ripartisce la coppia tra l'avantreno e il retrotreno con un rapporto del 40:60. Quando si verificano perdite di aderenza, la maggior parte della spinta viene trasferita all'asse che può garantire una trazione superiore, fino al 70% all'avantreno o all'85% al retrotreno, a seconda delle condizioni di guida. Il differenziale centrale autobloccante dedicato alla RS 6 Avant GT ha dimensioni più compatte rispetto al modello standard, favorendo leggerezza e una distribuzione rapida della spinta. Inoltre, un'innovazione esclusiva per l'edizione a tiratura limitata GT è il differenziale posteriore sportivo con taratura dedicata, che attivamente distribuisce la coppia tra le ruote dello stesso asse. Questa caratteristica contribuisce a limitare il sottosterzo, migliorare l'agilità dell'auto e accentuare la propensione al sovrasterzo.

Audi RS 6 Avant GT introduce diverse innovazioni nella sua dotazione tecnica. Per la prima volta nella storia del modello, le sospensioni sono equipaggiate con ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente. La vettura ha un'altezza da terra ridotta di 10 mm rispetto alla gamma RS 6 standard. Le molle hanno un maggiore precarico, con un setting rigido, e gli ammortizzatori sono regolabili in tre diverse tarature. Inoltre, le barre antirollio sono più rigide (+30% all'avantreno e +80% al retrotreno), favorendo prestazioni ottimali durante la guida al limite.

Audi RS 6 Avant GT offre anche lo sterzo integrale dinamico, l'impianto di scarico RS, i proiettori a LED Audi Matrix HD con spot laser, pneumatici ad alte prestazioni Continental SportContact 7 (dimensione 285/30) che garantiscono una significativa riduzione dello spazio di arresto da 100 km/h e freni carboceramici con dischi anteriori da 440 mm di diametro, dotati di pinze a 10 pistoncini. Inoltre, il cliente ha la possibilità di optare per l'assetto sportivo RS plus con Dynamic Ride Control (DRC), già disponibile sulla RS 6 Avant standard come alternativa alle sospensioni pneumatiche di serie.

La produzione dell' Audi RS 6 Avant GT si differenzia dal modello standard, poiché, una volta completato l'assemblaggio di scocca e carrozzeria, compresa la verniciatura, la vettura viene trasferita per la fase finale di produzione presso il sito Böllinger Höfe, noto per essere carbon neutral e sede delle supercar Audi R8 e della Granturismo elettrica Audi e-tron GT. Qui, un team di 7 specialisti impiega un'intera giornata di lavoro su ciascuno dei 660 esemplari, dedicandosi alla finitura.