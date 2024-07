BMW in collaborazione con Alcantara svela il progetto "Sky is the limit"

Il Quadrilatero della moda a Milano, noto per essere un punto di riferimento per il lusso e l'eleganza, ha recentemente ospitato un evento esclusivo presso la House of BMW di via Monte Napoleone.

L'occasione ha visto la presentazione del progetto "Sky is the limit", una collaborazione tra BMW Italia e Alcantara, che ha portato alla creazione di una versione unica della BMW XM, la prima auto sportiva ad alte prestazioni di BMW M GmbH dotata di propulsore M HYBRID.

La collaborazione tra BMW Italia e Alcantara ha dato vita a una vettura che combina estetica, performance e tradizione italiana. Il progetto "Sky is the limit" rappresenta un perfetto connubio tra il dinamismo e l'esclusività di BMW e l'eleganza artigianale di Alcantara. La BMW XM presentata è un esemplare unico, caratterizzato dall'uso di Alcantara sia per gli interni che per l'esterno, una scelta inusuale che esalta le qualità del materiale Made in Italy.

L'esterno della BMW XM è stato rivestito in Alcantara nero BMW, conferendo un effetto opaco che contrasta armoniosamente con gli inserti nero lucido. Le superfici, lavorate con precisione artigianale, presentano forme geometriche che richiamano le linee accattivanti della vettura, aggiungendo una ricchezza visiva all'estetica audace dell'auto.

Gli interni della BMW XM riflettono il dualismo tra sportività e lusso. L'abitacolo anteriore è dominato dall'Alcantara nero BMW, che ricopre i sedili e il pannello della porta sinistra, creando un effetto cockpit avvolgente tipico del marchio. Dettagli sportivi come le impunture ricamate a greca nei colori rosso, blu e azzurro dell'allestimento M di BMW, insieme al volante e al pomello del cambio rivestiti in Alcantara, assicurano un grip ottimale e un comfort superiore durante la guida sportiva.

I posti posteriori, rivestiti in Alcantara bianco ghiaccio, offrono un ambiente lussuoso ed esclusivo, simile a un elegante salotto. Il bracciolo centrale delle poltrone posteriori nasconde uno scomparto per una bottiglia e due bicchieri, mentre piccoli cuscini aggiuntivi in Alcantara decorati con un pattern coerente completano l'ambiente.

La BMW XM è dotata del sistema M HYBRID, che combina un potente motore a sei cilindri in linea o un V8 a benzina con un motore elettrico, generando una potenza complessiva fino a 550 kW/748 CV nella versione Label Red. Questa configurazione rende la BMW XM la vettura di serie più potente mai prodotta da BMW M GmbH, offrendo una dinamica di guida eccezionale e un'accelerazione da 0 a 100 km/h impressionante.

Il design esterno è altrettanto distintivo, con gruppi ottici divisi in due elementi, illuminazione di contorno Iconic Glow per il doppio rene BMW, bande accentuate lungo i lati della vettura, cerchi in lega leggera fino a 23 pollici e terminali di scarico esagonali impilati verticalmente integrati nel paraurti posteriore. Questi elementi conferiscono alla BMW XM un look esclusivo e inconfondibile.

La collaborazione con Alcantara non solo esalta l'estetica della BMW XM, ma ne migliora anche la funzionalità. L'Alcantara, noto per la sua sportività estrema e leggerezza, garantisce un grip ottimale, un comfort superiore e una resistenza all'usura senza pari. Queste caratteristiche rendono la BMW XM non solo una vettura esteticamente accattivante, ma anche estremamente funzionale per una guida sportiva e confortevole.

L'interno della vettura è stato progettato per offrire un'esperienza sensoriale unica, combinando la piacevolezza al tatto con l'eleganza visiva. Il padiglione del tetto in Alcantara bianco ghiaccio con una stampa digitale sfumata crea un ambiente asimmetrico e contrastante, accentuando il dualismo della BMW XM.

Con la presentazione del progetto "Sky is the limit", BMW Italia e Alcantara hanno dimostrato come l'innovazione tecnologica e la tradizione artigianale possano coesistere per creare un prodotto che rappresenta il massimo del lusso e delle prestazioni. Questa collaborazione sottolinea i valori comuni delle due aziende, tra cui l'impegno costante verso l'esclusività e la capacità di personalizzazione estrema.

La BMW XM, con il suo sistema di propulsione ibrida plug-in avanzato e il design raffinato, rappresenta una nuova frontiera nel segmento delle auto sportive di lusso. La sinergia tra BMW Italia e Alcantara ha portato alla creazione di una vettura che non solo offre prestazioni eccezionali, ma anche un'esperienza di lusso senza pari.

Il progetto "Sky is the limit" ha messo in luce l'eccellenza di BMW Italia e Alcantara nel creare una vettura unica che combina estetica, performance e lusso. La BMW XM, con le sue innovazioni tecnologiche e il design ricercato, rappresenta un nuovo standard nel settore delle auto sportive di lusso. Grazie a questa collaborazione, ogni viaggio a bordo della BMW XM diventa un'esperienza di eccellenza e raffinatezza, dimostrando come l'innovazione e la tradizione possano unirsi per creare qualcosa di veramente straordinario.